《Ａ股行情》人行再提擇機降準降息，滬綜指低開０﹒０５％

《經濟通通訊社６日專訊》人行貨幣政策委員會２０２４年第四季度例會於上月底召開，會

議建議加大貨幣政策調控強度，擇機降準降息。人行在１月３至４日召開了２０２５年工作會議

，強調要實施適度寬鬆的貨幣政策，並再提「擇機降準降息」，維持流動性充裕、金融總量穩定

成長。會議並稱要用好用足兩項結構性貨幣政策工具，維護資本市場穩定運行。另外，深交所、

上交所昨（５日）表示，近日召開了外資機構座談會，希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，

共同推動中國資本市場持續健康發展。



監管層傾力提振Ａ股，惟上周大跌的滬深股市今早仍弱勢，滬綜指今早低開０﹒０５％，報

３２０９﹒７８點，深成指亦低開０﹒０６％，創業板指則高開０﹒１１％。盤初醫藥股造好，

國務院明確加大對藥品醫療器械研發創新的支持力度，提高藥品醫療器械審評審批質效，對板塊

有支持。



另據《證券時報》報道，新一年首周，債市延續漲勢，１０年期國債殖利率一度下探到

１﹒６％以下，最終在上周五（１月３日）維持在１﹒６％水平，而３０年期國債殖利率也到了

１﹒８５％以下。機構人士分析，經濟基本面的實質性修復節奏仍待觀察，疊加適度寬鬆貨幣政

策配合發力，降準降息均仍可期，債牛邏輯預計難以完全逆轉，債市利率中樞預計呈現波動向下

。



人民銀行今日進行１４１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有８９１億元

逆回購到期，即今日淨回籠７５０億元。本周公開市場將有２９０９億元逆回購到期。（ｒｙ）

