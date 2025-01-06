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AH股新聞

06/01/2025 11:38

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒１５％曾失三千二，交易所與外資開會

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場新年開局不利，滬深交易所昨（５日）晚同時公布，近
日與外資機構召開座談會。上交所稱，希望外資機構積極建言獻策，發揮國際投資銀行和投資機
構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用。深交所稱，希望外資機構堅定信心，堅持長期主義

　
　　Ａ股三大指數早盤走勢分化，滬綜指低開後一度跌穿三千二點，低見３１８５點，隨後反彈
，曾升上３２１９點，惟半日仍收跌０﹒１５％，報３２０６﹒７５點；深成指跌轉升，半日收
升０﹒１９％，創業板指也升０﹒４１％。兩市半日成交６９２７億元（人民幣．下同），較上
個交易日同時段成交縮量５１７億元或７％。
　
　　盤面上，ＡＩ眼鏡概念、白酒及餐飲等消費板塊跌幅居前。東百集團（滬：６００６９３）
、新華百貨（滬：６００７８５）、武商集團（深：０００５０１）等多股跌停。全國各地力谷
新春消費，河南省圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點領域，省財政將發放２億元人民幣消費券
，同時也鼓勵各地跟進發放消費券。
　
＊醫藥板塊集體爆發，哈藥等多股漲停＊
　
　　另外，醫藥板塊集體爆發，逆勢上行，仿製藥、創新藥、疫苗股均漲超２％。華北製藥
（滬：６００８１２）、魯抗醫藥（滬：６００７８９）、哈藥股份（滬：６００６６４）等漲
停。目前正值冬季，甲流再度襲來，流感藥物受到關注，而流感藥物之一瑪巴洛沙韋再度受到患
者追捧，有個別地區傳出供貨緊張。對此，作為瑪巴洛沙韋的唯一生產廠家－－羅氏方面回覆稱
，今年公司特別重視速福達（瑪巴洛沙韋的商品名）保供工作，市場供應很充分。
　
　　國務院辦公廳日前印發《關於全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意
見》，明確５方面２４條改革舉措，提出加大對藥品醫療器械研發創新的支持力度，審評審批資
源更多向臨床急需的重點創新藥和醫療器械傾斜。（ｒｙ）

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