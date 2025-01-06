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06/01/2025 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴大至０﹒６６％，失守三千二關

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴，滬綜指走低０﹒６６％，報
３１９０﹒２５點，失守三千二關，深成指及創業板由升轉跌，分別跌０﹒５４％及０﹒４３％
，滬深３００指數軟０﹒６１％。另上海Ｂ股跌０﹒０８％，深圳Ｂ股跌０﹒４２％。（ｒｙ）

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