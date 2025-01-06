  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2025 15:08

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１４％守三千二，成交縮至１﹒０６萬億

　　《經濟通通訊社６日專訊》人行、外匯局在上周召開會議，明確今年工作任務，提出要維護
資本市場穩定運行、加強外匯市場逆周期調節和預期管理，加上滬深交易所亦公布召開外資機構
座談會，希望外資堅定信心。全力維穩之下，滬綜指今日走勢仍偏軟，收市時險守３２００點，
全日跌０﹒１４％，報３２０６﹒９２點，已經連跌四個交易日共６％；深成指跌０﹒１２％，
創業板指軟０﹒０９％。成交大幅減少，兩市全天交易額約１﹒０６萬億元（人民幣．下同），
較上個交易日縮量２０９３億元或１６﹒５％，亦為去年９月２４日（９７１３億元）以來新低

　
　　板塊方面，醫藥股逆勢走強，流感、仿製藥方向漲幅居前，振東製藥（深：３００１５８）
、華北製藥（滬：６００８１２）、哈藥股份（滬：６００６６４）等封板。內地當下進入流感
季，抗流感病毒藥物需求增大。稍早時有報道稱，羅氏的流感治療藥物－－瑪巴洛沙韋（商品名
：速福達）在多家連鎖藥店缺貨，且在線下藥店有漲價情況。對此，羅氏中國回應稱，今年公司
特別重視速福達的保供工作，目前市場供應很充分。
　
＊白酒股炒唔起，茅台收挫２﹒４％＊
　
　　下跌方面，消費板塊集體回調，酒店餐飲挫３﹒８％，商業零售跌２﹒２％，即使臨近春節
送禮季，白酒股也炒不起。１月５日晚，貴州茅台（滬：６００５１９）正式發布了蛇年生肖酒
，不過，「蛇茅」上市並沒有複製「龍茅」被黃牛爆炒的場面，從申請預購至今短短幾天市場價
格就出現了千元跌幅。今日白酒股全面走軟，貴州茅台收跌２﹒４％，皇台酒業
（深：０００９９５）跌停，酒鬼酒（深：０００７９９）及舍得酒業（滬：６００７０２）跌
幅超５％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７６８﹒９７　－０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２０６﹒９２　－０﹒１４　　　　４４４１﹒８８　　
　　上證Ａ股指數　　３３６１﹒２４　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９８８５﹒６５　－０﹒１２　　　　６１４４﹒４５　　
　　深圳創業板指數　２０１４﹒１９　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５９﹒８０　　＋０﹒２６　　　　　１﹒０７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８９﹒３２　－０﹒４５　　　　　０﹒４７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處