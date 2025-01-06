《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１４％守三千二，成交縮至１﹒０６萬億

《經濟通通訊社６日專訊》人行、外匯局在上周召開會議，明確今年工作任務，提出要維護

資本市場穩定運行、加強外匯市場逆周期調節和預期管理，加上滬深交易所亦公布召開外資機構

座談會，希望外資堅定信心。全力維穩之下，滬綜指今日走勢仍偏軟，收市時險守３２００點，

全日跌０﹒１４％，報３２０６﹒９２點，已經連跌四個交易日共６％；深成指跌０﹒１２％，

創業板指軟０﹒０９％。成交大幅減少，兩市全天交易額約１﹒０６萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日縮量２０９３億元或１６﹒５％，亦為去年９月２４日（９７１３億元）以來新低

。



板塊方面，醫藥股逆勢走強，流感、仿製藥方向漲幅居前，振東製藥（深：３００１５８）

、華北製藥（滬：６００８１２）、哈藥股份（滬：６００６６４）等封板。內地當下進入流感

季，抗流感病毒藥物需求增大。稍早時有報道稱，羅氏的流感治療藥物－－瑪巴洛沙韋（商品名

：速福達）在多家連鎖藥店缺貨，且在線下藥店有漲價情況。對此，羅氏中國回應稱，今年公司

特別重視速福達的保供工作，目前市場供應很充分。



＊白酒股炒唔起，茅台收挫２﹒４％＊



下跌方面，消費板塊集體回調，酒店餐飲挫３﹒８％，商業零售跌２﹒２％，即使臨近春節

送禮季，白酒股也炒不起。１月５日晚，貴州茅台（滬：６００５１９）正式發布了蛇年生肖酒

，不過，「蛇茅」上市並沒有複製「龍茅」被黃牛爆炒的場面，從申請預購至今短短幾天市場價

格就出現了千元跌幅。今日白酒股全面走軟，貴州茅台收跌２﹒４％，皇台酒業

（深：０００９９５）跌停，酒鬼酒（深：０００７９９）及舍得酒業（滬：６００７０２）跌

幅超５％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６８﹒９７ －０﹒１６

上證綜合指數 ３２０６﹒９２ －０﹒１４ ４４４１﹒８８

上證Ａ股指數 ３３６１﹒２４ －０﹒１４

深證成份指數 ９８８５﹒６５ －０﹒１２ ６１４４﹒４５

深圳創業板指數 ２０１４﹒１９ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２５９﹒８０ ＋０﹒２６ １﹒０７

深證Ｂ股指數 １１８９﹒３２ －０﹒４５ ０﹒４７

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