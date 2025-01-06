《海納智見－荀玉根》歲末年初風格有何特徵？

《海納智見》２４年１２月以來銀行、石化等紅利資產表現亮眼，在其帶動下大盤價值風格

有所回歸。當前正值歲末年初時，投資者非常關注市場風格將如何演繹。那麼歷史上歲末年初風

格有何特徵？年初市場風格是否定全年？本篇報告對此進行分析。



歷史上歲末年初大盤價值風格多佔優，背後源自政策和資金層面的催化。歲末年初期間大盤

價值佔優一方面是源於政策的催化。年末Ａ股市場處在業績真空期，同時也是重大會議召開和宏

觀政策出台的窗口期，政策層面的催化往往推動大盤價值風格佔優。另一方面，資金面可能也是

影響歲末年初風格的因素。Ａ股市場上公募基金等機構投資者通常以年度作為考核周期，因此每

年歲末年初的時候機構投資者博弈調倉行為大多增加，而大盤價值板塊市值大、流動性好，便於

機構短時間收集籌碼，往往受到機構的青睞。



年初風格並非定全年方向，後續基本面趨勢才是關鍵。大小盤風格方面，歲末年初與全年風

格一致的概率為５５％，而剔除年初１月貢獻的年份後風格一致概率下降至４５％；成長價值風

格方面，歲末年初與全年風格一致的概率為６４％，而剔除年初１月貢獻的年份後風格一致概率

下降至 ５０％。可見歲末年初佔優的風格未必延續全年，並且剔除１月貢獻後相關性更低。盈

利相對趨勢變化是風格核心決定要素。無論是市值風格還是成長價值風格的輪動，背後的核心變

數均是盈利。因此，當前價值佔優趨勢未必延續全年，後續２５年各類風格基本面的相對趨勢才

是決定風格佔優情況的關鍵。



市場短期震盪休整，紅利資產或仍推動價值風格佔優。目前宏觀政策積極基調已經明確，不

過目前來看基本面修復仍有波折。疊加近期美元指數走強，人民幣匯率有小幅貶值的壓力，Ａ

股市場情緒有所轉弱，各大寬基指數正逐漸步入震盪階段。在政策強化分紅監管和低利率環境下

，短期紅利板塊引領下價值風格或繼續佔優。第一，低利率環境下紅利資產的配置性價比進一步

凸顯。第二，政策強化分紅監管，近年來Ａ股份紅總額持續較快增長。第三，歲末年初之際險資

對紅利板塊的配置需求也有所提升。此外，短期股市行情處於階段性震盪休整期，這一市場環境

中資金或更青睞防禦屬性明顯的紅利資產。上述因素支撐下，近期紅利資產仍具性價比，或繼續

推動價值風格佔優。



中期穩增長政策推動基本面回暖，市場趨勢望向上，科技和中高端製造為代表的成長或是主

線。中期穩增長政策推動基本面回暖，市場趨勢望向上。隨著後續增量政策逐步出台和落地，中

國宏微觀基本面有望逐步修復，進而支撐Ａ股走向基本面驅動的向上行情。對應到行業層面，基

本面更優的科技和中高端製造為代表的成長或是股市主線。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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