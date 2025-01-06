【聚焦人幣】人行媒體：三大因素支撐人幣匯率今年保持基本穩定

《經濟通通訊社６日專訊》上個交易日（３日）人民幣兌美元即期匯率跌穿７﹒３，人行主

管媒體《金融時報》發文指，主要是受到美元大幅走強的影響。文章認為，２０２５年，支撐人

民幣匯率的積極因素仍然比較多。



首先，中國宏觀經濟大盤將更加扎實。２０２４年９月以來的一攬子增量支持措施將陸續見

效。今年實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，中國經濟回升向好態勢將進一步鞏固

。國際輿論普遍認為，中國近期的有關重大決策將為中國經濟注入澎湃動力，為世界帶來更多分

享中國機遇的發展紅利。



其次，中國國際收支仍將保持平衡。２０２４年前１１個月，中國貨物貿易進出口總值

３９﹒７９萬億元人民幣，同比增長４﹒９％；貨物貿易順差８８４６億美元，創歷史同期最高

水平，同比增長１８﹒４％。近年來，在國內經濟高質量發展的支撐下，中國外貿企業應對外部

衝擊的能力和韌性持續提升，２０２５年中國經常帳戶有望保持順差，為平衡外匯供求提供有力

保障。



第三，中國外匯市場保持韌性。市場參與者交易行為更加理性，經營主體匯率風險中性理念

增強，為外匯市場穩健運行和外匯供求保持平衡提供重要微觀基礎。



文章並指出，近日人行工作會新聞稿和貨幣政策委員會例會新聞稿都突出了穩匯率的內容，

還有媒體報道人行將於本月新增發行香港人民幣央票，這都顯示了人行維穩匯率的決心。未來人

民幣匯率完全有條件保持基本穩定，將保持雙向浮動。（ｓｌ）





