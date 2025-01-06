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AH股新聞

06/01/2025 11:38

【傾力救市】人行會議不提新增貸均衡投放，料首季高機率降準降息

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地自去年底至今年初連開三場金融相關會議－－人民銀行貨幣
政策委員會２０２４年第四季度（總第１０７次）例會、２０２５年人民銀行工作會議、
２０２５年全國外匯管理工作會議，定調今年信貸等政策方向。內媒《界面新聞》解讀該三場會
議稱，會議釋放了諸多政策信號。
　
　　其中，對比２０２４年人行工作會議提出「注重新增信貸均衡投放」，「均衡投放」的表述
在２０２４年人行貨幣政策委員會２０２４年第四季例會和２０２５年人行工作會議均未提及。
報道認為，可能是在基本確定會降息的背景下，金融機構提早放貸，貸款利率相對較高，有助於
穩定銀行的淨利息收益率，因而不再強調均衡投放。
　
　　至於外界關注的降準、降息時機，報道指，市場對２０２５年降準、降息已充分預期，尤其
債券市場已定價了３０－４０基點的政策利率調降。在「各項工作能早則早」的要求下，市場預
計第一季降準、降息的概率較高。
　
＊金融總量要穩定增長：信貸難、社融易＊
　
　　此外，２０２５年人行工作會議提出，金融總量要穩定增長。一般而言，人行所指的金融總
量主要包括社融、Ｍ２、信貸，雖然信貸增長有難度，但社融增長的概率較大。相比新增信貸，
社融涵蓋的範圍更廣，與實體經濟相關性更強，已成為市場觀測信用狀況的重要指標。在中央經
濟工作會議「實施更加積極的財政政策」定調下，市場預計２０２５年政府債額度可能達到１５
萬億元（人民幣．下同）左右，相比２０２４年增加４萬億。只要新增信貸保持相對穩定，
２０２５年社融同比多增的概率非常大且增速可能達到１０％，相比２０２４年提升２個百分點
左右。
　
　　另外，人行貨幣政策委員會２０２４年第四季例會中也提及強化政策利率引導，完善市場化
利率形成傳導機制。相比三季度例會，「強化央行政策利率引導」靠前，顯示人行更加強調政策
利率的作用。
　
　　２０２５年人行工作會議還有關於房地產的表述，稱要「完善和加強房地產金融宏觀審慎管
理」。報道指，此前幾年房地產宏觀審慎管理主要指的是「三道紅線」、貸款集中度等房地產政
策，但由於房地產市場調整，這些限制性的政策已調整為支持性政策，包括保交樓貸款支持計劃
、保障性住房再貸款，因此「完善和加強房地產金融宏觀審慎管理」可能指向如何更好用好這些
再貸款工具。（ｓｌ）

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