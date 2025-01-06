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AH股新聞

06/01/2025 11:50

《汽車新勢力》哪吒汽車１０億元股權遭浙江桐鄉法院凍結

　　《經濟通通訊社６日專訊》哪吒汽車官網今日凌晨出現異常，打開後頁面顯示「系統維護中
，請稍後再試」。另外，天眼風險信息顯示，哪吒汽車母企合眾新能源汽車有限公司近日新增一
條股權凍結信息，股權被執行的企業為哪吒新能源汽車製造有限公司，凍結股權數額１０億元人
民幣，凍結期限自２０２５年１月３日至２０２８年１月２日，執行法院為浙江省嘉興市桐鄉市
人民法院。此外，該公司還現存１條被執行人信息，執行金額超９１１萬元人民幣。
　
　　對於哪吒汽車官網異常，《上海證券報》引述哪吒汽車有關人士回應稱，公司正在維護中，
預計午間可以解決問題。該人士表示，服務器崩了，但並非因為遭遇攻擊，應該是維護問題。
　
　　稍早有媒體以意向購車者身份致電哪吒汽車體驗中心，一名銷售人員回電解釋稱，「官網這
幾天在維護，應該下周就能好」，還稱「哪吒汽車在１月４日就已經恢復生產了」，並指公司之
前一直進行資源整合，也進行了較大的變動以及裁員，「現在都已經走上正軌了」。
　
　　去年１１月，哪吒汽車傳出大規模裁員、工廠停擺等消息，次月初哪吒汽車宣布因公司戰略
，張勇不再擔任首席執行官，轉任公司顧問，由創始人、董事長方運舟兼任首席執行官。此後還
有消息指，停擺月餘的哪吒汽車桐鄉工廠將於２０２５年１月４日全面復工。該廠主要生產哪吒
Ｌ和哪吒Ｓ獵裝版。（ｓｌ）

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