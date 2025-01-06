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AH股新聞

06/01/2025 14:15

【提振Ａ股】監管部門據報正磋商打通險資增配權益市場制度障礙

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《財聯社》報道，「耐心資本」入市有望迎來實質性利好，監
管部門目前正在反覆磋商，討論如何打通險資增配權益市場的制度障礙，完善險資考核評估機制
，讓險資在合規體系下，少一點「小心翼翼」，多一點有所作為。
　
　　報道指，去年「耐心資本」保險資金被寄予厚望，監管部門在各個場合反覆強調，要壯大保
險資金等耐心資本，增配權益市場。一向行事低調的保險資金在資本市場掀開新一輪「舉牌潮」
，據該媒體不完全統計，去年至少有８家保險機構２０次舉牌，舉牌次數和舉牌上市公司數量均
創近４年新高。
　
　　不過，保險資金仍然相當「謹慎」，截至去年第三季末，保險業資金運用餘額為３２﹒１５
萬億元人民幣，其中，股票、證券投資基金、長期股權投資的配置比例分別為７﹒２６％、
５﹒５４％、７﹒５５％。
　
＊險資權益加倉空間約有萬億元規模＊
　
　　據業內估算，按照每年各公司總資產、償付能力充足率對應的權益投資比例上限測算，保險
資金權益加倉空間大致在萬億元規模。
　
　　報道引述一位壽險公司投資業務負責人表示，保險資金是負債資金，必須持續地投出去；增
值是保險資金的剛性要求，疊加今年政策大力度引導，保險資金在資本市場上的動作加速是必然
的。不少保險行業高管則稱，險資增配權益市場面臨困境，直觀看是新會計準則下保險公司淨利
潤、淨資產的波動加大，而在償付能力的硬約束條件下，要平衡好這一問題將面臨更大挑戰。
　
　　業內人士建議，隨著新會計準則在２０２６年走向全面實施，期待進一步優化ＦＶＯＣＩ（
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產）的認定標準，從而降低因應用新會計準
則帶來的財務波動，為險資入市進一步減少顧慮。（ｓｌ）

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