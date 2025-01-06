【提振Ａ股】監管部門據報正磋商打通險資增配權益市場制度障礙

《經濟通通訊社６日專訊》據《財聯社》報道，「耐心資本」入市有望迎來實質性利好，監

管部門目前正在反覆磋商，討論如何打通險資增配權益市場的制度障礙，完善險資考核評估機制

，讓險資在合規體系下，少一點「小心翼翼」，多一點有所作為。



報道指，去年「耐心資本」保險資金被寄予厚望，監管部門在各個場合反覆強調，要壯大保

險資金等耐心資本，增配權益市場。一向行事低調的保險資金在資本市場掀開新一輪「舉牌潮」

，據該媒體不完全統計，去年至少有８家保險機構２０次舉牌，舉牌次數和舉牌上市公司數量均

創近４年新高。



不過，保險資金仍然相當「謹慎」，截至去年第三季末，保險業資金運用餘額為３２﹒１５

萬億元人民幣，其中，股票、證券投資基金、長期股權投資的配置比例分別為７﹒２６％、

５﹒５４％、７﹒５５％。



＊險資權益加倉空間約有萬億元規模＊



據業內估算，按照每年各公司總資產、償付能力充足率對應的權益投資比例上限測算，保險

資金權益加倉空間大致在萬億元規模。



報道引述一位壽險公司投資業務負責人表示，保險資金是負債資金，必須持續地投出去；增

值是保險資金的剛性要求，疊加今年政策大力度引導，保險資金在資本市場上的動作加速是必然

的。不少保險行業高管則稱，險資增配權益市場面臨困境，直觀看是新會計準則下保險公司淨利

潤、淨資產的波動加大，而在償付能力的硬約束條件下，要平衡好這一問題將面臨更大挑戰。



業內人士建議，隨著新會計準則在２０２６年走向全面實施，期待進一步優化ＦＶＯＣＩ（

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產）的認定標準，從而降低因應用新會計準

則帶來的財務波動，為險資入市進一步減少顧慮。（ｓｌ）

