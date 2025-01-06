【聚焦數據】１２月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒２

《經濟通通訊社６日專訊》２０２４年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業

ＰＭＩ）錄得５２﹒２，較１１月回升０﹒７個百分點，為２０２４年６月來最高，顯示服務業

經營活動加速擴張。



＊１２月財新中國綜合ＰＭＩ回落至５１﹒４＊



此前公布的２０２４年１２月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒０個百分點至５０﹒５，仍位

於擴張區間但擴張速度放緩。主要受製造業擴張速度放緩的拖累，當月財新中國綜合ＰＭＩ回落

０﹒９個百分點至５１﹒４。



國家統計局近期公布的數據顯示，２０２４年１２月製造業ＰＭＩ下行０﹒２個百分點至

５０﹒１，服務業ＰＭＩ則大幅上升１﹒９個百分點至５２﹒０；服務業景氣上升的帶動大於製

造業擴張放緩的拖累，綜合ＰＭＩ產出指數走高１﹒４個百分點至５２﹒２。



＊供需擴張速度微升，惟外需收縮，就業惡化＊



從財新中國服務業ＰＭＩ分項數據看，２０２４年１２月供需擴張速度微升，其中新訂單指

數為近五個月來最高。但需求增加主要是靠內需拉動，外需則陷入收縮狀態，新出口訂單指數為

２０２３年８月來首次跌至臨界點以下，且為近兩年低點。樣本企業反映，海外客戶對中國服務

業的興趣減弱。



儘管供需繼續擴張，服務業就業情況卻出現惡化，１２月就業指數為近四個月來首次降至收

縮區間。受訪企業反映，員工離職和企業裁員共同導致用工數量下降。新訂單持續湧入，但企業

人手收縮，導致當月積壓工作量增加，相應指數在擴張區間升至下半年以來最高。



隨著原料價格和用工成本增加，１２月投入品價格指數從上月僅略高於榮枯線位置小幅上升

，但仍為年內較低水平。企業選擇提升售價以消化成本負擔，當月銷售價格指數升至擴張區間。



＊企業信心走弱，憂國際貿易前景＊



服務業企業對市場前景依然持樂觀預期，但信心明顯走弱。１２月經營預期指數在擴張區間

高位回落，降至歷史較低位置。一些企業認為，新業務品類推出，業務拓展力度加大，疊加政策

扶持，有助於在２０２５年推動銷售增長。但也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂

。



＊分析：要著力提高弱勢群體消費能力和意願＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２４年１２月，製造業和服務業生產增加，需求增速

近四個月來首次快於供給。但製造業和服務業就業均下降，價格水平總體較為低迷，市場樂觀預

期同樣趨弱。９月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經

濟運行總體平穩，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。但同時，１２月財新中國製造業

ＰＭＩ部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。２０２５年，

外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應提前準備、及時響應。此外，後續政策還需向增加居民收

入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。（ｓｌ）

