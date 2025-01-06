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AH股新聞

06/01/2025 10:06

【聚焦數據】１２月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒２

　　《經濟通通訊社６日專訊》２０２４年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業
ＰＭＩ）錄得５２﹒２，較１１月回升０﹒７個百分點，為２０２４年６月來最高，顯示服務業
經營活動加速擴張。
　
＊１２月財新中國綜合ＰＭＩ回落至５１﹒４＊
　
　　此前公布的２０２４年１２月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒０個百分點至５０﹒５，仍位
於擴張區間但擴張速度放緩。主要受製造業擴張速度放緩的拖累，當月財新中國綜合ＰＭＩ回落
０﹒９個百分點至５１﹒４。
　
　　國家統計局近期公布的數據顯示，２０２４年１２月製造業ＰＭＩ下行０﹒２個百分點至
５０﹒１，服務業ＰＭＩ則大幅上升１﹒９個百分點至５２﹒０；服務業景氣上升的帶動大於製
造業擴張放緩的拖累，綜合ＰＭＩ產出指數走高１﹒４個百分點至５２﹒２。
　
＊供需擴張速度微升，惟外需收縮，就業惡化＊
　
　　從財新中國服務業ＰＭＩ分項數據看，２０２４年１２月供需擴張速度微升，其中新訂單指
數為近五個月來最高。但需求增加主要是靠內需拉動，外需則陷入收縮狀態，新出口訂單指數為
２０２３年８月來首次跌至臨界點以下，且為近兩年低點。樣本企業反映，海外客戶對中國服務
業的興趣減弱。
　
　　儘管供需繼續擴張，服務業就業情況卻出現惡化，１２月就業指數為近四個月來首次降至收
縮區間。受訪企業反映，員工離職和企業裁員共同導致用工數量下降。新訂單持續湧入，但企業
人手收縮，導致當月積壓工作量增加，相應指數在擴張區間升至下半年以來最高。
　
　　隨著原料價格和用工成本增加，１２月投入品價格指數從上月僅略高於榮枯線位置小幅上升
，但仍為年內較低水平。企業選擇提升售價以消化成本負擔，當月銷售價格指數升至擴張區間。
　
＊企業信心走弱，憂國際貿易前景＊
　
　　服務業企業對市場前景依然持樂觀預期，但信心明顯走弱。１２月經營預期指數在擴張區間
高位回落，降至歷史較低位置。一些企業認為，新業務品類推出，業務拓展力度加大，疊加政策
扶持，有助於在２０２５年推動銷售增長。但也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂

　
＊分析：要著力提高弱勢群體消費能力和意願＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２４年１２月，製造業和服務業生產增加，需求增速
近四個月來首次快於供給。但製造業和服務業就業均下降，價格水平總體較為低迷，市場樂觀預
期同樣趨弱。９月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經
濟運行總體平穩，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。但同時，１２月財新中國製造業
ＰＭＩ部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。２０２５年，
外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應提前準備、及時響應。此外，後續政策還需向增加居民收
入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。（ｓｌ）

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