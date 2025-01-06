《神州金融》ＸＴｒａｎｓｆｅｒ獲得中國內地支付牌照

《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行官網近日發布的非銀行支付機構重大事項變更許可

信息公示顯示，同意上海銀聯電子支付服務有限公司主要股東由銀聯商務股份有限公司變更為上

海奪暢網絡技術有限公司，實際控制人變更為自然人鄧國標，上海銀聯電子支付服務有限公司名

稱變更為「上海安信匯支付有限公司」。



企查查信息顯示，上海奪暢網絡技術有限公司為跨境支付品牌ＸＴｒａｎｓｆｅｒ的運營主

體，成立於２０１７年。這意味ＸＴｒａｎｓｆｅｒ通過此次收購獲得在中國內地的支付業務許

可。



公開資料顯示，ＸＴｒａｎｓｆｅｒ創始團隊出自阿里系，總部設於上海，並在香港、英國

、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構，且已在香

港、英國、美國、加拿大、澳洲獲得支付牌照。據ＸＴｒａｎｓｆｅｒ網站介紹，該公司連續８

年專注Ｂ２Ｂ外貿金融服務，已成為中國Ｂ２Ｂ外貿金融第一平台。



另據企查查信息顯示，２０２４年１２月１５日，ＸＴｒａｎｓｆｅｒ註冊資本由人民幣８

億元增加至１８億元。此外，ＸＴｒａｎｓｆｅｒ歷經數輪融資，投資者包括高榕資本、雲啟資

本、招商局創投、ｅＷＴＰ基金－阿里巴巴、零一創投、概念資本、澳電創投、ＬＨＣＰ、Ｄ１

Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ等。（ｓｌ）

