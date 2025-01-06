《中國要聞》吉林企業以旗下商場消費券代替薪金，官媒轟無法無天

《經濟通通訊社６日專訊》吉林長春一名網民近日在社交平台爆料指，當地跨產業企業大眾
卓越控股集團用旗下商場消費券代替工資，而且有諸多使用限制，引起輿論譁然，官媒《光明網
》更發評論批評，涉事企業明知此舉違法並令員工寒心，也堂而皇之地做，而且一副你拿我沒辦
法的倨傲模樣。內媒《極目新聞》今日引述長春南關區人社局工作人員稱，已經接到相關投訴，
並已轉交勞動監察大隊處理。
據該名網民發布的視頻，消費券面值分為１０元（人民幣．下同）、２０元、５０元和
１００元不等，每張左下角印有編碼，上方印著「重慶路．活力城Ｍａｌｌ」、「大眾置業」字
樣。該網民稱，「這就是摩天活力城（位於長春市南關區）的開的工資」，自己辛苦工作３個月
，「累死累活的結果，不是現金人民幣而是消費券」，而且「只能去長春市重慶路活力城，不是
都可以使用，還分季節」。
＊消費券只可於一家商場內使用，且並非每家商舖可用＊
隨同消費券發放的還有一份２０２４年１２月３０日印發的《員工「消費券」使用細則》，
內容顯示，本次發放員工「消費券」可用於重慶路活力城Ｍａｌｌ消費，繳納大眾物業管理小區
物業費，購買大眾置業指定房源及車位，而「本使用細則執行至２０２５年１２月３１日，調整
以即時公告為準。最終解釋權歸涉事企業所有」。落款為大眾卓越控股集團。
有內媒向涉事公司查詢，該公司工作人員確認，「確實有這麼個情況，每個人不一樣，價值
幾千到幾萬元的都有」。還有內媒撥打《員工「消費券」使用細則》上的諮詢電話，商場工作人
員證實即日起可使用消費券，但並非所有商家都支持使用，「可以使用消費券的商家門口會有告
示牌」，而這些商家大多是美食和服裝類商品，與商場沒有合作關係的商家不支持使用消費券抵
扣，且「消費券是十足抵用，不找零，需要在使用日期限制內在該商場使用」。
＊官媒籲當局以儆效尤，幫助受害者維權＊
《光明網》評論指出，勞動法的明確規定，「工資應當以貨幣形式按月支付給勞動者本人」
，而消費券不是貨幣，發消費券抵工資，顯然違反勞動法。《工資支付暫行規定》亦規定，工資
應當以法定貨幣形式支付，不得以實物或有價證券等其他形式替代貨幣支付工資。評論建議有關
部門加大監管力度，對侵害勞動者合法權利的企業和個人予以懲處，以儆效尤；當地相關部門更
有責任積極履職，主動出擊，幫助受害者維權，「單靠受害者的微薄力量，難以撼動『無法無天
』的涉事企業。試想，如果沒有媒體曝光，如果受害者拒絕，是不是存在『連消費券也摸不到』
的可能？同時，發消費券抵工資，不僅傷害了受害者的合法權益，還殃及了當地的營商環境」。
（ｓｌ）
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