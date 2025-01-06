《中國要聞》內地男演員泰緬邊境失聯，駐清邁總領館：持續跟進

《經濟通通訊社６日專訊》網傳內地男演員王星１月３日被誘騙到泰國拍劇，雖然王星已提

高警覺，自曼谷落機後一直與女友在微信上保持聯絡，但終被載到泰緬邊境湄索縣並失去聯繫，

疑已被帶到妙瓦底的詐騙園區。王星女友及王星弟弟隨即向中國駐泰國大使館及上海警方求助。



據《央視新聞》今日引述中國駐泰國清邁總領館報道，總領館於１月３日接到當事人親屬來

電，就當事人在湄索失蹤事件向總領館求助。總領館當時就失聯事宜處理方式進行了詳細介紹，

並與當事人親屬保持良好溝通。總領館將按有關規定持續跟蹤案件進展，在職責範圍內有效維護

中國公民安全與合法權益。當事人具體信息及有關情況請向其親屬了解。



另據《中國新聞周刊》，中國駐緬甸大使館工作人員表示，使館已經關注到此事，並且非常

重視，已經開展核實情況，王星是否在妙瓦底有待核實，核實清楚將盡快回覆。



王星女友今日在微博表示，已聯絡多名呼聲較高、有經驗及聲望的博主協助，並表示希望與

在中、泰、緬有能力、資源、渠道的媒體、大Ｖ、律師事務所等取得直接聯繫，推進救援。王星

女友並指，對於有傳言指王星已被剃光頭、已入詐騙園區、已確認園區位置、已取得聯繫等，「

很多都為斷章取義……目前星星的位置和狀態我們尚未掌握，還待進一步確認」。（ｓｌ）

