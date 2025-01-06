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AH股新聞

06/01/2025 15:31

《中國監管》交易商協會：對債務融資工具募集資金違規加力查處

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行間市場交易商協會網站發文指，２０２４年１２月１９
日至２７日，交易商協會在北京舉辦了四期募集資金合規管理專項培訓。這次培訓共有８７家主
承銷商和２９家銀行類承銷商合共１７０多人參加。
　
　　交易商協會後督中心（糾紛調解中心）相關負責人在開班講話時介紹，近期協會在檢查中發
現個別發行人混用、挪用債務融資工具募集資金，資金監管銀行不履職、形式履職問題較為突出
。相關負責人強調，希望通過此次培訓，中介機構能夠更加準確清晰地認識自身工作職責，避免
「無知犯錯」。
　
　　本次培訓課程聚焦募集資金合規管理，涵蓋募集資金使用、閒置資金管理、用途變更、信息
披露等一般性合規要求，並重點講解了募集資金監管機制安排和資金監管行的履職要點。培訓中
，交易商協會還重點通報了近期查處的典型違規情形，提示大家引以為戒。相關負責人強調，對
於通報的相關情況，各家機構應及時對標對表，加強內部核查和整改，確保債券募集資金使用依
法合規。
　
　　下一步，交易商協會將持續關注債務融資工具募集資金使用的規範性問題，加大對違規行為
的查處力度，嚴肅市場紀律，切實推動銀行間債券市場高質量發展。（ｓｌ）

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