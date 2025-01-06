《中國監管》交易商協會：對債務融資工具募集資金違規加力查處

《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行間市場交易商協會網站發文指，２０２４年１２月１９

日至２７日，交易商協會在北京舉辦了四期募集資金合規管理專項培訓。這次培訓共有８７家主

承銷商和２９家銀行類承銷商合共１７０多人參加。



交易商協會後督中心（糾紛調解中心）相關負責人在開班講話時介紹，近期協會在檢查中發

現個別發行人混用、挪用債務融資工具募集資金，資金監管銀行不履職、形式履職問題較為突出

。相關負責人強調，希望通過此次培訓，中介機構能夠更加準確清晰地認識自身工作職責，避免

「無知犯錯」。



本次培訓課程聚焦募集資金合規管理，涵蓋募集資金使用、閒置資金管理、用途變更、信息

披露等一般性合規要求，並重點講解了募集資金監管機制安排和資金監管行的履職要點。培訓中

，交易商協會還重點通報了近期查處的典型違規情形，提示大家引以為戒。相關負責人強調，對

於通報的相關情況，各家機構應及時對標對表，加強內部核查和整改，確保債券募集資金使用依

法合規。



下一步，交易商協會將持續關注債務融資工具募集資金使用的規範性問題，加大對違規行為

的查處力度，嚴肅市場紀律，切實推動銀行間債券市場高質量發展。（ｓｌ）

