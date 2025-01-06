《行業數據》乘聯分會崔東樹：去年內地２２７款車降價，遠超以往

《經濟通通訊社６日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文稱，２０２４年

全國乘用車市場價格戰持續激烈，１－１２月降價規模達２２７款，超過２０２３年全年的

１４８款，也大幅超越了２０２２年的９５款。其中常規燃油車降價８８款，純電動車型降價

８２款。



２０２４年１－１２月，總體乘用車市場新車降價車型平均降價１﹒６萬元（人民幣．下同

），降幅達到８﹒３％。其中，新能源車新車降價車型平均降價１﹒８萬元或９﹒２％；常規燃

油車新車降價車型平均降價１﹒３萬元或６﹒８％。



崔東樹指，今年的新車降價規模持續增大。目前的價格競爭主要是新車推出直接突破原有價

格的下限，而不是增配不降價。



此外，２０２４年１２月，新能源車的促銷逐步達到８﹒９％的高位，較２０２３年同期增

加０﹒３個百分點。近幾個月促銷平穩，隨著降價的推動，２０２４年４月後新能源車促銷力度

下降明顯，而春季降價後的新車到位，促銷必然下降，目前已保持在２０２３年１２月後的正常

促銷水平。



崔東樹認為，隨著國家報廢更新的促銷補貼的力度強化，市場回暖，對車市的拉動效果很明

顯，因此價格戰的壓力相對減緩，年末車市進入持續走強的良好狀態。（ｓｌ）





