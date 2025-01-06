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AH股新聞

06/01/2025 15:02

《行業數據》乘聯分會崔東樹：去年內地２２７款車降價，遠超以往

　　《經濟通通訊社６日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文稱，２０２４年
全國乘用車市場價格戰持續激烈，１－１２月降價規模達２２７款，超過２０２３年全年的
１４８款，也大幅超越了２０２２年的９５款。其中常規燃油車降價８８款，純電動車型降價
８２款。
　
　　２０２４年１－１２月，總體乘用車市場新車降價車型平均降價１﹒６萬元（人民幣．下同
），降幅達到８﹒３％。其中，新能源車新車降價車型平均降價１﹒８萬元或９﹒２％；常規燃
油車新車降價車型平均降價１﹒３萬元或６﹒８％。
　
　　崔東樹指，今年的新車降價規模持續增大。目前的價格競爭主要是新車推出直接突破原有價
格的下限，而不是增配不降價。
　
　　此外，２０２４年１２月，新能源車的促銷逐步達到８﹒９％的高位，較２０２３年同期增
加０﹒３個百分點。近幾個月促銷平穩，隨著降價的推動，２０２４年４月後新能源車促銷力度
下降明顯，而春季降價後的新車到位，促銷必然下降，目前已保持在２０２３年１２月後的正常
促銷水平。
　
　　崔東樹認為，隨著國家報廢更新的促銷補貼的力度強化，市場回暖，對車市的拉動效果很明
顯，因此價格戰的壓力相對減緩，年末車市進入持續走強的良好狀態。（ｓｌ）
　
　

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