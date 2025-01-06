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AH股新聞

06/01/2025 07:53

【內房困局】萬科銷售上月同比跌２９％，全年跌３５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，去年１２
月銷售額２３３﹒４億元（人民幣．下同），按年下跌約２９﹒２％，按月則增加１５﹒９％，
銷售面積１７２﹒７萬平方米；而去年銷售金額２４６０﹒２億元，按年跌約３４﹒６％，銷售
面積１８１０﹒７萬平方米。
　
　　該集團指，在去年１２月，新增４個開發項目，需支付權益價款２３﹒６６億元，所佔股權
介乎５６﹒９５％至１００％，權益建築面積約３５﹒５萬平方米。
　
＊訂兩抵押貸款近７億人幣＊
　
　　另外，該集團指，訂兩項貸款６﹒８９億元，包括控股子公司深圳市萬緯物流投資前期已向
招商銀行深圳分行申請銀行貸款，並完成提款，貸款５﹒１５億元，期限為１０年，控股子公司
深圳市有信達供應鏈集團以所持物業及全部對應經營收入，以及深圳市潤信達投資發展以所深圳
有信達８８﹒８９％股權為貸款提供質押擔保。該集團又指，控股子公司寧波萬緯冷鏈物流近期
向招商銀行申請銀行貸款１﹒７４億元，期限１２年，深圳萬深擬以所持寧波冷鏈１００％股權
為貸款提供質押擔保。有關擔保發生後，該集團對外擔保總額將為１１９９億元，佔２０２３年
淨資產的比重將為４７﹒８１％。（ｗｈ）

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