  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》車也東升西降

　　《政政經經》１１月進口車降２７％，國產新能源車銷量增４０％，昨日（６日）Ａ股車板
塊全面造好，遲早會谷起港車股。
　
　　新能源車銷量大增，會帶動新能源車整個生產鏈。
　
　　１﹒　零部件：如浙江世寶（深：００２７０３）（０１０５７）
　
　　２﹒　自動駕駛技術：百度（０９８８８）
　
　　３﹒　新能源技術：電池、電機、電控系統
　
　　４﹒　汽車貿易：買賣應多
　
　　５﹒　汽車金融：銀行保險會多些生意
　
　　受惠的公司包括：
　
　　１﹒　上汽集團（滬：６００１０４）：中國最大汽車集團之一
　
　　２﹒　比亞迪（０１２１１）：新能源汽車龍頭，在電池技術和整車製造有顯著優勢
　
　　３﹒　寧德時代（深：３００７５０）：全球領先電池製造商
　
　　４﹒　廣汽集團（０２２３８）：大型綜合汽車製造商
　
　　５﹒　長安汽車（深：０００６２５）：國內知名汽車製造商
　
　　６﹒　吉利汽車（００１７５）：新能源與傳統汽車均有
　
＊２０２５╱２０２６年是車企生死年＊
　
　　車企競爭激烈，２０２５╱２０２６年會是不少車企生死年，車企如到２０２６年也不能收
支平衡，怕要倒閉。車企的一些出路在拍上低空經濟及機械人製造。
　
　　投資風險：仍燒錢者避之。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處