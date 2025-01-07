《政政經經－石鏡泉》車也東升西降

《政政經經》１１月進口車降２７％，國產新能源車銷量增４０％，昨日（６日）Ａ股車板

塊全面造好，遲早會谷起港車股。



新能源車銷量大增，會帶動新能源車整個生產鏈。



１﹒ 零部件：如浙江世寶（深：００２７０３）（０１０５７）



２﹒ 自動駕駛技術：百度（０９８８８）



３﹒ 新能源技術：電池、電機、電控系統



４﹒ 汽車貿易：買賣應多



５﹒ 汽車金融：銀行保險會多些生意



受惠的公司包括：



１﹒ 上汽集團（滬：６００１０４）：中國最大汽車集團之一



２﹒ 比亞迪（０１２１１）：新能源汽車龍頭，在電池技術和整車製造有顯著優勢



３﹒ 寧德時代（深：３００７５０）：全球領先電池製造商



４﹒ 廣汽集團（０２２３８）：大型綜合汽車製造商



５﹒ 長安汽車（深：０００６２５）：國內知名汽車製造商



６﹒ 吉利汽車（００１７５）：新能源與傳統汽車均有



＊２０２５╱２０２６年是車企生死年＊



車企競爭激烈，２０２５╱２０２６年會是不少車企生死年，車企如到２０２６年也不能收

支平衡，怕要倒閉。車企的一些出路在拍上低空經濟及機械人製造。



投資風險：仍燒錢者避之。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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