《駐京專電》習近平：腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席

習近平６日上午在中央紀律檢查委員會全體會議指出，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗

存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。



習近平稱，認識反腐敗鬥爭，一定要有歷史眼光、戰略高度，著眼於實現黨的使命任務。反

腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。要堅決澄清

各種錯誤認識，廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。



習近平肯定了２０２４年的成績，「全黨在自我革命這一重大問題上認識更加清醒、行動更

加堅定」。習近平強調，「腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命」。面對

黨內廉政建設和反腐敗鬥爭的突出問題，堅持有腐必反、有貪必肅，「維護了黨的形象，鞏固了

紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動」。



他表示，要推進政治監督具體化、精準化、常態化，「同黨中央保持高度一致必須說到做到

」，並指要建立常態化長效化的紀律教育機制，使紀律教育貫穿幹部成長全周期、融入組織管理

全過程。

