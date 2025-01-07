《駐京專電》發改委：取消就業地參保戶籍限制，健全統一社保平台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家發改委正式公布《全國統一大市場建設

指引（試行）》。其中提到，有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務

體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保

戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。



各地區不得在戶籍、地域、身份、檔案、人事關係等方面設置影響人才流動的政策性障礙，

促進人才資源合理流動、有效配置。



各地區不得妨礙經營主體依法平等准入、退出和遷移，不得要求經營主體必須在某地登記注

冊，不得以備案、注冊、年檢、認定、認證、指定等形式設定或者變相設定准入障礙，或者通過

增設審批條件、停辦理流程、故意拖延辦理、違規開展檢查等為經營主體跨區域經營或遷移設置

障礙。



＊不得利用行政刑事手段違法干預經濟糾紛，不得違法開展異地執法＊



各地區、各部門要嚴格落實「全國一張清單」管理模式。地方依法設定的市場准入管理措施

，要全部列入全國統一的市場准入負面清單管理。加快建設全國統一大市場是構建新發展格局的

基礎支撐和內在要求。



各地區不得利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛、侵害經營主體權益，不得超權限、超範

圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結經營主體財產，不得違法開展異地執法或實行異地管轄，

依法防止和糾正逐利性執法司法活動。

