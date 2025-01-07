《駐京專電》發改委：修訂出台新版市場准入負面清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家發改委舉行專題發布會，體制改革綜合

司司長王善成表示，推動全國統一大市場建設走深走實，包括修訂出台《市場准入負面清單

（２０２５年版）》等五方面工作。



＊加快推動招標投標法等立法進程＊



一是圍繞保障市場體制有效運行，加快完善市場制度規則。修訂出台《市場准入負面清單

（２０２５年版）》，進一步壓減清單事項，優化市場准入管理。完善經營主體登記事項管理制

度，提升企業遷移即辦服務效率。加快推動招標投標法、政府採購法及其實施條例等修訂，加快

推進社會信用建設法立法進程。



二是圍繞提升要素協同配置效率，深化要素市場化改革，進一步完善要素市場制度和規則。

構建城鄉統一的建設用地市場，完善促進資本市場規範發展的基礎制度，加快形成全國統一、互

聯互通的技術交易網絡，培育全國一體化數據市場，加快推進全國統一電力市場體系建設等。深

入推進醫療檢查檢驗結果互認、異地異店退換貨、公積金異地取用、醫保賬戶異地結算等。



＊推動各種運輸方式規則標準統一協同＊



三是圍繞打通經濟循環各環節，加強市場「軟硬」基礎設施支撐，不斷提升市場設施高標準

聯通水平。進一步破除交通基礎設施瓶頸制約。深入實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，支持一批

綜合貨運樞紐及集疏運體系項目建設。推動各種運輸方式規則標準統一協同，加強設施銜接、信

息共享、標準協同、安檢互認。穩步推進重要商品骨干流通走廊建設，促進商品和資源要素跨區

域大規模流通。加快修訂商貿物流領域標準，健全一體銜接的流通規則和標準。



＊加強涉企亂收費源頭治理＊



四是著力提升整體監管效能，推進市場監管公平統一。出台規範市場監管執法行為指導意見

及執法行為規範，加強涉企亂收費源頭治理，健全涉企收費長效監管法律法規體系。完善行政處

罰裁量權基准制度，抓好《公平競爭審查條例》貫徹落實，出台公平競爭審查條例實施辦法，細

化政策措施抽查、舉報處理等工作規則，切實強化公平競爭審查制度剛性約束。



五是圍繞解決企業反映強烈、群眾密切關注的突出問題，清理廢除妨礙全國統一市場和公平

競爭的各種規定和做法，堅決破除地方保護和市場分割。開展市場准入壁壘清理整治行動，大力

破除經營主體反映強烈、人民群眾密切關注的市場准入壁壘。持續扎實推進招標投標、企業遷移

等領域專項整治。健全有違統一大市場問題線索轉辦核查整改長效機制，適時對典型案例進行通

報，形成「通報一個案例，規範一個領域「的示範效應。

