  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2025 11:51

《駐京專電》交通部：加快建設國家綜合交通網，提升貨運樞紐能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關
於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見》，交通部政策研究室主任劉鵬飛在發改委專題發布
會上表示，交通部將重點做好四方面工作，包括加快建設國家綜合立體交通網主骨架，提升綜合
貨運樞紐能力等。
　
　　一是深化重點領域改革。體制機制方面，完善綜合交通運輸管理體制機制，統籌推進鐵路、
公路、水路、民航、郵政等行業發展。強化綜合交通運輸發展重大政策協同。基礎設施建設和運
輸組織方面，加快建設國家綜合立體交通網主骨架，提升綜合貨運樞紐能力，健全多式聯運運行
體系。轉型發展與對外開放方面，推動綠色智慧轉型升級，持續實施智能交通先導應用試點，構
建與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式。
　
　　二是破除市場分割壁壘。市場制度方面，完善交通運輸市場准入和退出制度，加強對各類顯
性和隱性壁壘的評估、排查、清理。完善交通領域價格機制。完善政府購買公共交通運輸服務機
制。支持政策方面，健全支持各類經營主體依法平等對待和發展的政策制度，破除區域壁壘和市
場分割，動態發布問題清單。
　
　　三是暢通要素資源配置。資源要素配置方面，強化交通運輸重大項目用地、用海、用能等資
源要素保障，統籌推動交通基礎設施共用共享。數據共享共用方面，完善各種運輸方式數據采集
交換共享標準規範，加快推動區域間、部門間數據資源共享交換。資金保障方面，深化交通投融
資改革，完善有關資金政策、管理權限和投入機制，提升資金保障能力。
　
　　四是優化市場監管機制。監管規則和能力建設方面，加強監管標準化規範化建設，加強跨區
域監管協作，完善新業態監管制度和規範。推動交通運輸政務服務「跨省通辦」擴面增效。執法
和權益保護方面，加強執法隊伍專業化建設，完善跨部門聯合執法機制。強化反壟斷和反不正當
競爭，防止利用數據、算法、技術等手段侵害消費者和從業人員合法權益，改善從業人員的從業
環境和用工條件。

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處