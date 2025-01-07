《駐京專電》交通部：加快建設國家綜合交通網，提升貨運樞紐能力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關

於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見》，交通部政策研究室主任劉鵬飛在發改委專題發布

會上表示，交通部將重點做好四方面工作，包括加快建設國家綜合立體交通網主骨架，提升綜合

貨運樞紐能力等。



一是深化重點領域改革。體制機制方面，完善綜合交通運輸管理體制機制，統籌推進鐵路、

公路、水路、民航、郵政等行業發展。強化綜合交通運輸發展重大政策協同。基礎設施建設和運

輸組織方面，加快建設國家綜合立體交通網主骨架，提升綜合貨運樞紐能力，健全多式聯運運行

體系。轉型發展與對外開放方面，推動綠色智慧轉型升級，持續實施智能交通先導應用試點，構

建與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式。



二是破除市場分割壁壘。市場制度方面，完善交通運輸市場准入和退出制度，加強對各類顯

性和隱性壁壘的評估、排查、清理。完善交通領域價格機制。完善政府購買公共交通運輸服務機

制。支持政策方面，健全支持各類經營主體依法平等對待和發展的政策制度，破除區域壁壘和市

場分割，動態發布問題清單。



三是暢通要素資源配置。資源要素配置方面，強化交通運輸重大項目用地、用海、用能等資

源要素保障，統籌推動交通基礎設施共用共享。數據共享共用方面，完善各種運輸方式數據采集

交換共享標準規範，加快推動區域間、部門間數據資源共享交換。資金保障方面，深化交通投融

資改革，完善有關資金政策、管理權限和投入機制，提升資金保障能力。



四是優化市場監管機制。監管規則和能力建設方面，加強監管標準化規範化建設，加強跨區

域監管協作，完善新業態監管制度和規範。推動交通運輸政務服務「跨省通辦」擴面增效。執法

和權益保護方面，加強執法隊伍專業化建設，完善跨部門聯合執法機制。強化反壟斷和反不正當

競爭，防止利用數據、算法、技術等手段侵害消費者和從業人員合法權益，改善從業人員的從業

環境和用工條件。

