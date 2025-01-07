  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2025 10:21

【大國博弈】甲骨文批評美國雲管制法規：把芯片市場拱手讓給中國

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國雲管制法規發布在即，將限制中國等國家和地區使用美國的
雲算力。美國雲巨頭甲骨文的執行副總裁Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ於當地時間１月５日在公司官網
發文，批評即將推出的《人工智能擴散出口管制框架》，並表示《框架》將成為有史以來對美國
科技行業最具破壞性的打擊之一。
　
　　儘管目前《框架》尚未正式發布，但Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ在文中透露《框架》的諸多內容
，並稱政策制定者以國家安全的名義對人工智能和ＧＰＵ進行高度複雜和過於寬泛的監管。
　
　　他表示，美國國會好不容易通過了２８００億美元的芯片法案，而拜登政府拿著《框架》就
把這個成果抹殺了，將美國公司的全球芯片市場縮小８０％，並將其拱手讓給中國。
　
　　Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ提到，《框架》長達２００多頁，正準備在特朗普政府上台前１０日
（大約在１月１０日）匆匆發布，《框架》沒有公示期，也沒有徵求公共意見，完全就是最終版
本。
　
　　在《框架》中，不單單是中國等往常受限的國家，出口到全球的人工智能技術和ＧＰＵ都將
受到出口管制。框架確定了２０個ＡＩＡ國家（人工智能授權國家），這些國家的監管待遇略好
於世界其他國家，不過，Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ指出，這仍然為雲廠商創造了監管困境。美國商
務部不僅追溯監管全球雲ＧＰＵ部署，縮小美國雲和芯片供應商的全球市場，還將建立算力容量
限制。
　
　　對於優待國以外的國家，《框架》還發明了「ＬＰＰ」（低處理性能的許可例外），在
ＬＰＰ下，２０國俱樂部之外的大多數國家將允許使用低水平的ＧＰＵ，並有具體國家的上限。
不過，Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ指出，《框架》設定的ＧＰＵ上限太低，遠遠低於即使是最無關緊
要的ＧＰＵ工作所需負載，這使得ＬＰＰ幾乎毫無意義。
　
　　《框架》生效緩衝期僅６０天。Ｋｅｎ　Ｇｌｕｅｃｋ說：「在這個時間表上，這樣的規則
將把美國的雲計算行業底翻得朝天。」（ｌｃ）

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處