【大國博弈】甲骨文批評美國雲管制法規：把芯片市場拱手讓給中國

《經濟通通訊社７日專訊》美國雲管制法規發布在即，將限制中國等國家和地區使用美國的

雲算力。美國雲巨頭甲骨文的執行副總裁Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ於當地時間１月５日在公司官網

發文，批評即將推出的《人工智能擴散出口管制框架》，並表示《框架》將成為有史以來對美國

科技行業最具破壞性的打擊之一。



儘管目前《框架》尚未正式發布，但Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ在文中透露《框架》的諸多內容

，並稱政策制定者以國家安全的名義對人工智能和ＧＰＵ進行高度複雜和過於寬泛的監管。



他表示，美國國會好不容易通過了２８００億美元的芯片法案，而拜登政府拿著《框架》就

把這個成果抹殺了，將美國公司的全球芯片市場縮小８０％，並將其拱手讓給中國。



Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ提到，《框架》長達２００多頁，正準備在特朗普政府上台前１０日

（大約在１月１０日）匆匆發布，《框架》沒有公示期，也沒有徵求公共意見，完全就是最終版

本。



在《框架》中，不單單是中國等往常受限的國家，出口到全球的人工智能技術和ＧＰＵ都將

受到出口管制。框架確定了２０個ＡＩＡ國家（人工智能授權國家），這些國家的監管待遇略好

於世界其他國家，不過，Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ指出，這仍然為雲廠商創造了監管困境。美國商

務部不僅追溯監管全球雲ＧＰＵ部署，縮小美國雲和芯片供應商的全球市場，還將建立算力容量

限制。



對於優待國以外的國家，《框架》還發明了「ＬＰＰ」（低處理性能的許可例外），在

ＬＰＰ下，２０國俱樂部之外的大多數國家將允許使用低水平的ＧＰＵ，並有具體國家的上限。

不過，Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ指出，《框架》設定的ＧＰＵ上限太低，遠遠低於即使是最無關緊

要的ＧＰＵ工作所需負載，這使得ＬＰＰ幾乎毫無意義。



《框架》生效緩衝期僅６０天。Ｋｅｎ Ｇｌｕｅｃｋ說：「在這個時間表上，這樣的規則

將把美國的雲計算行業底翻得朝天。」（ｌｃ）

