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AH股新聞

07/01/2025 10:26

《Ａ股焦點》海爾生物「小吃大」合併上海萊士告吹，兩股復牌大跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》時隔半個月，海爾生物對上海萊士的「小吃大」吸收合併計劃宣
告終止。海爾生物（滬：６８８１３９）、上海萊士（深：００２２５２）今日雙雙復牌大跌，
海爾生物目前挫８％，上海萊士挫６％。
　
　　海爾生物昨晚與上海萊士共同發布公告稱，經審慎研究，決定終止籌劃重大資產重組事項。
「重大資產重組事項」是指海爾生物與上海萊士於２０２４年１２月２０日簽訂了《吸收合併意
向協議》，擬由海爾生物通過向上海萊士全體股東發行Ａ股股票的方式換股吸收合併上海萊士併
發行Ａ股股票募集配套資金。兩家公司於２０２４年１２月２３日（星期一）開市起開始停牌，
預計停牌時間不超過１０個交易日。
　
　　如今，１０個交易日來臨，投資者卻等來兩家公司終止合併的消息。對於其中的原因，海爾
生物稱，由於本次交易結構較為複雜，尚未能形成相關各方認可的具體方案。經審慎研究相關各
方意見，並經交易雙方協商一致，交易雙方決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
　
　　與終止公告同時發布的還有回購公告，兩家公司均發布關於公司董事長提議公司回購股份的
公告，其中海爾生物回購股份的資金總額為１到２億元人民幣，上海萊士回購股份的資金總額為
２﹒５到５億元人民幣。（ｌｃ）

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