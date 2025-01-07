《神州頭條》財經報章頭版摘要：嚴格執行會計準則，提升年報質量

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰

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國家主席習近平６日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議上發表講話

時強調，新時代以來，推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭力度之大前所未有，成效有目共睹。要始

終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一

體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。



嚴格執行會計準則，全面提升年報質量

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財政部、國務院國資委、金融監管總局、中證監日前發布《關於嚴格執行企業會計準則 切實做

好企業２０２４年年報工作的通知》要求，企業應當嚴格執行會計準則，加強內部控制，全面提

升２０２４年年報質量。企業不得通過隨意調整收入確認方法提早、推遲確認收入或平滑收入。



最高法：做好資本市場司法保障

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最高人民法院６日發布《關於以高質量審判服務保障科技創新的意見》及相關典型案例。《意見

》提出，做好資本市場司法保障，促進市場功能發揮，滿足科技創新企業股權融資需求。優化涉

科創板金融糾紛審判機制，完善創投基金、私募股權投資基金審判規則。科技創新企業施行類別

股安排的，既要依法落實「同股不同權」，維護創始團隊主體地位，也要防止特別表決權股東濫

用權利。





《上海證券報》



嚴格執行企業會計準則，做好企業２０２４年年報工作

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財政部、國務院國資委、金融監管總局、中證監日前發布《關於嚴格執行企業會計準則切實做好

企業２０２４年年報工作的通知》提出，堅決打擊和遏制財務造假行為，按照新會計法有關要求

，強化國家統一的會計制度的貫徹實施，加大對企業會計準則實施環節的管理和指導力度，督促

相關企業嚴格執行企業會計準則，扎實做好２０２４年年度財務會計報告編制等相關工作。



依法規制科技創新領域不正當競爭和壟斷行為

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最高人民法院６日舉行新聞發布會，發布《最高人民法院關於以高質量審判服務保障科技創新的

意見》，提出要依法規制科技創新領域的不正當競爭和壟斷行為，助推構建全國統一大市場；統

籌處理專利與標準關係，助推科技創新領域國家標準體系建設；深化區域知識產權保護司法合作

，助推構建開放型區域協同創新共同體。還提出微觀層面科技創新領域的金融糾紛、涉外糾紛兩

類具體案件的審判規則指引。



人行釋放明確穩匯率信號

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近日召開的２０２５年中國人民銀行工作會議和貨幣政策委員會２０２４年第四季度例會均強調

「穩匯率」。另外，人行擬於１月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，且發行規模或超過過去

單次發行規模最大值，進一步凸顯人行維穩匯率的決心。





《證券時報》



堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰

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國家主席習近平６日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議上發表講話

時強調，新時代以來，推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭力度之大前所未有，成效有目共睹。要始

終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一

體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。



中國汽車打響高端突圍戰

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易車數據顯示，２０２４年前１０個月，在成交均價５０萬元人民幣以上的汽車市場（不含進口

車），以問界Ｍ９為代表的國產車型拿下了銷量前１０名的車型中超過６０％的市場份額，第一

次實現了對海外車系的反超。而在２０２３年，均價５０萬元人民幣以上的汽車市場銷量前１０

名還完全被「ＢＢＡ」等海外品牌所壟斷。



以舊換新政策「不斷檔」，為春節消費「添把火」

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消費品以舊換新「不斷檔、不熄火」成為當前各地歲末年初部署的重點政策。據不完全統計，截

至１月６日，全國至少有２２個省份公布了２０２５年消費品以舊換新政策銜接相關工作安排。

多數省份明確，在國家２０２５年消費品以舊換新政策發布前，汽車、家電、家裝廚衛、電動自

行車四大類產品的補貼範圍和補貼標準按照２０２４年政策執行。（ｌｃ）

