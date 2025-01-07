《神州經脈》騰訊寧德等被美列為軍企，外儲回落，滬指人幣止跌

《神州經脈》滬綜指今日（７日）低開反彈，盤中一度失三千二關，午後在半導體股拉動下

逐漸企穩，終於在連挫四個交易日後止跌，滬指全日收升０﹒７％，報３２２９﹒６４點，三千

二失而復得；至於深成指更漲１﹒１４％，創業板收升０﹒７％。惟滬深兩市成交依然低位，全

天錄１﹒０８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１８０億元或１﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３２７５，較上個交易日４時３０分收盤

價升２１點子，止三連跌，全日在７﹒３２００至７﹒３２９５之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價今報７﹒１８７９，較上個交易日跌３點子，止六連升，創１月２日以來近一周新低，與

市場預測偏離逾１１００點。市場人士稱，大行繼續在７﹒３２９０附近投放美元流動性，短期

人民幣幾無續跌空間；且市場對特朗普加徵關稅的預期比較充分，若實際關稅幅度弱於預期，人

民幣的壓力反而可能緩解。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國防部當地時間周一更新「中國軍事企業（Ｃｈｉｎｅｓｅ ｍｉｌｉｔａｒｙ

ｃｏｍｐａｎｉｅｓ，ＣＭＣ）」清單，新增騰訊、寧德時代等龍頭企業。今日外交部例行記者

會上，外交部發言人郭嘉昆對此表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目

的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並

將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



２﹒ 對於被美國國防部列入中國軍事企業清單，騰訊發公告指，公司並非中國軍工企業，也不

是中國國防工業的軍民融合企業，被列入清單是一個錯誤，公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤

，在此過程中，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從清單

中刪除。寧德時代亦表示，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」。



３﹒ 人民銀行數據顯示，２０２４年１２月官方外匯儲備為３２０２３﹒５７億美元，較１１

月的３２６５８﹒６億美元減少６３５﹒０３億美元，降幅１﹒９４％。此外，１２月黃金儲備

報７３２９萬盎司，較１１月的７２９６萬盎司增加３３萬盎司，連續第二個月增持黃金。國家

外匯管理局稱，１２月，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，匯率折算和資產價格變化

等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。



４﹒ 據外媒報道，美國當選總統特朗普接受清談節目主持人訪問時表示，他與中國國家主席習

近平已通過雙方的代表傾談，相信自己與習近平會融洽相處，但強調必須是雙向。不過，特朗普

再度批評中國在經濟上「剝削」美國。中國外交部發言人郭嘉昆今日回應稱，中方重視特朗普上

述表態，中美透過各種方式保持著溝通。中方願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」

的原則，推動中美關係「穩定、健康、可持續」發展。



５﹒ 中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部部長耶倫今日舉行視頻

通話。《央視新聞》指，雙方同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。中

方並就美對華經貿限制措施表達關切。美國財政部則發聲明指出，耶倫對美國財政部日前通報遭

到黑客入侵，向北京提出嚴正關切，並就「中國的非市場政策和作為，以及工業產能過剩」向中

方提出警告，稱若不解決將為雙邊關係帶來壓力。



６﹒ 西藏日喀則市定日縣今早９時０５分發生６﹒８級地震，截至下午３時已造成９５人遇難

、１３０人受傷，房屋受損情況仍在統計。定日縣絨轄鄉電力中斷，措拉山口和加措拉山口出現

塌方。國家發改委緊急下達１億元中央預算內投資，支持西藏地震災區災後應急恢復；財政部、

應急管理部亦緊急預撥１億元中央自然災害救災資金，支持西藏做好地震災害救災工作。



７﹒ 國家發改委公布《全國統一大市場建設指引（試行）》。其中提到，有關部門要健全統一

規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一

的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。



８﹒ 泰國總理府今日發布聲明稱，泰國總理佩通坦當日在記者會表示，幾日前失聯的中國演員

王星已被找到，「泰國警方正等待在泰緬邊境湄索地區接他」。佩通坦稱，泰國政府須盡力謹慎

妥善處理此案，以減少對旅遊業的影響。（ｓｌ）

