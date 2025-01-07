《鍾之日記》忽然成軍企，騰訊慘插水

《鍾之日記》１月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美摩擦升級，美國國防部更新「中國軍事企業（Ｃｈｉｎｅｓｅ ｍｉｌｉｔａｒｙ

ｃｏｍｐａｎｉｅｓ，ＣＭＣ）」清單，將中國科技巨頭騰訊（００７００）納入其中，消息影

響下，騰訊低開７％，恒指也受累低開１８６點。港股午後愈跌愈深，一度跌穿百天線（約

１９４４０點），幸好芯片股穩盤，恒指尾段跌幅收窄，全日收報１９４４７，跌２４０點或

１﹒２％，百天線幸保不失，主板成交超過２０５７億元。



Ａ股表現勝港股，滬綜指今日低開反彈，盤中一度失三千二關，午後在半導體股拉動下逐漸

企穩，連挫四個交易日後終止跌，滬指全日收升０﹒７％，報３２２９﹒６４點，三千二失而復

得；至於深成指更漲１﹒１４％，創業板收升０﹒７％。惟滬深兩市成交依然低位，全天錄

１﹒０８萬億元人民幣，較上個交易日微增１﹒７％。



＊美意外圍堵，騰訊瀉逾７％＊



今日市場焦點事件莫過於美國國防部將騰訊、商湯（０００２０）等龍頭企業加入軍企名單

，雖然該名單不涉及即時禁令，但等同於向美國實體發出警告，與名單上的中企合作存在風險，

對相關企業聲譽造成打擊。



騰訊立刻發聲否認，稱公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，認為

美方將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。騰訊在盤後發公告指，將與美國國防部進行討論以

解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從ＣＭＣ名單中刪除。騰訊股價全日瀉７﹒３％，

盤中跌至３７６﹒６元，為去年９月以來新低。



美國近幾年先後制裁了不少中資企業，但大都涉及電子監控及電訊公司等，由於騰訊主要業

務是網絡遊戲，市場對其受到美方制裁頗感意外。有市場分析師指出，騰訊遭美方制裁，是市場

估計不到的事，預期騰訊股價仍會下跌。



此外，今次同入黑名單的商湯科技也發布聲明稱，美國將公司加入清單毫無事實依據，對此

表示強烈反對。商湯並強調清單主要影響是名單上實體公司不能成為美國國防部的供應商，對商

湯業務沒有實質影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正的對待，並最大限度

保護公司和股東的利益。商湯盤中低見１﹒２６元，收市時股價無升跌。



至於名單所涉的其他港股上市公司，股價表現不一，中船防務（００３１７）收升１﹒６％

，中集集團（０２０３９）微跌０﹒４％，中國外運（００５９８）挫２﹒５％。



＊ＣＥＳ開幕英偉達上新，中芯收漲５％＊



半導體芯片股有利好支撐，科技界年度盛事消費電子展（ＣＥＳ）在拉斯維加斯開幕，英偉

達（ＮＶＩＤＩＡ）ＣＥＯ黃仁勳發表主題演講，吸全球投資者關注。



黃仁勳演講概述了英偉達未來１年為消費者和企業用戶提供ＡＩ的雄心。英偉達正與聯發科

合作開發名為ＧＢ １０的芯片，它不是Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ的繼任產品，而是高效能

ＧＢ２００平台的小型版本。英偉達並發布全新ＲＴＸ ５０系列顯示卡，將利用ＡＩ技術提升

其圖形處理能力。黃仁勳還透露，英偉達的下一代Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ ＡＩ芯片已全面投產。



英偉達股價已連漲多日、周一（６日）再創新高。港股芯片股也受提振，中芯

（００９８１）收漲５％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）同升逾５％，華虹半導體（０１３４７）

漲近３％，上海復旦（０１３８５）揚２﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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