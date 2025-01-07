《Ａ股焦點》寧德時代挫３％，稱美國將其列入軍方合作名單是錯誤

《經濟通通訊社７日專訊》美國國防部周一（６日）將多間中國科技企業列入與中國軍方合
作的企業名單。新增名單包括騰訊控股（００７００）、寧德時代（深：３００７５０）、芯片
製造商長鑫存儲技術（ＣＸＭＴ）、移遠通信（滬：６０３２３６）和無人機製造商道通智能
（Ａｕｔｅｌ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ）。
寧德時代就此回應「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」，寧德時代今早大幅
低開５％，目前跌幅收窄至３％。（ｃｔ）
【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票
07/01/2025 09:41
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（Ａｕｔｅｌ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ）。
寧德時代就此回應「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」，寧德時代今早大幅
低開５％，目前跌幅收窄至３％。（ｃｔ）
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