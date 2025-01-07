《Ａ股焦點》山子高科漲停，首次回購３０萬股，成交６５﹒９萬元

《經濟通通訊社７日專訊》山子高科（深：０００９８１）昨日（６日）晚間公告，截至本

公告披露日，公司首次通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式實施回購公司Ａ股股份，

回購股份數量為３０萬股，約佔公司總股本的０﹒００３％。此次回購股份最高每股成交價

２﹒２元（人民幣．下同），最低每股成交價２﹒１９元，成交總金額為６５﹒９萬元（不含交

易費用）。



山子高科今早平開後即衝漲停，報２﹒４８元。



值得注意的是，早在２０２４年７月２６日，山子高科就曾披露回購方案，擬６億元－１０

億元回購公司股份，回購股份的價格為不超過１﹒６元╱股。本次回購股份將用於股權激勵或者

員工持股計劃。



公開資料顯示，山子高科的前身是銀億股份，曾是深耕寧波的龍頭房企。２０２２年１１月

４日重整計劃執行完畢，２０２４年３月份更名為山子高科，布局新能源汽車和半導體。



實際上，山子高科曾於２０２４年７月觸及面值退市風險。彼時，該公司打出了「大額回購

、高管增持」的組合拳。２０２４年７月２６日，山子高科公告，公司董事長兼總裁葉驥計劃自

２０２４年７月２９日起六個月內，增持１０００萬股公司股份。



此外，葉驥還通過發布《股東信》致歉、復盤、反思、自救，並表示自願在公司股價漲回

１﹒６元╱股前不領薪酬，種種方式均向資本市場釋放積極信號。自２０２４年７月２９日至今

，累計漲幅逾１８８％，已然脫離面值退市風險。（ｊｑ）

