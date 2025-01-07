【大國博弈】遭美列入軍企清單，多隻Ａ股跌，移遠通信挫６％最傷

《經濟通通訊社７日專訊》美國國防部更新「中國軍事企業」清單，１３４家中企入列，令

市場嘩然。當中包括騰訊、商湯、寧德時代、中船防務、中集集團、移遠通信、國投智能、中國

外運、雲從科技、長鑫存儲、中國商飛、道通智能航空等，以及多家已上清單公司的下屬公司。



分析指，名單雖不涉及任何禁令，但可能對企業聲譽造成影響，亦等同於向美國企業發出警

告，提醒與名單上中企合作恐存在風險。



受波及的Ａ股公司股價多數下跌，移遠通信（滬：６０３２３６）收跌超６％，跌幅最大，

寧德時代（深：３００７５０）跌近３％；中集集團（０２０３９）（深：００００３９）Ａ股

跌０﹒６６％，Ｈ股跌０﹒３９％；中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）Ａ股跌

０﹒７７％，Ｈ股跌近３％。



亦有公司股價反升，國投智能（深：３００１８８）、雲從科技（滬：６８８３２７）均收

升２％；中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）ＡＨ均收升逾１％。



多家受牽連的公司發表回應表達不滿，稱美國的決定實屬錯誤。騰訊（００７００）表示，

騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，騰訊並不是軍工企業或軍工供應商。騰訊收跌７％。商湯

科技（０００２０）認為，此舉毫無事實依據，對商湯業務沒有實質影響，並稱將盡快就此事與

各方積極溝通。



寧德時代亦表示，這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。該清單並不限制寧德時

代與美國國防部以外的其他主體展開合作，對公司業務基本沒有影響。後續寧德時代會積極與美

國國防部進行溝通和澄清，包括採取必要的法律行動。



人工智能科企－－雲從科技回應說，公司堅決否認有關指控，並表示強烈不滿，「該清單基

於無端猜測而非具體證據，對雲從業務沒有實質影響」。移遠通信亦稱，該清單對公司的業務沒

有影響。公司將組織專業團隊，積極與美國相關部門展開深入溝通，澄清事實、解除誤會。



無人機製造領域的道通智能航空亦被列入清單，道通科技（滬：６８８２０８）澄清，道通

智能航空與上市公司道通科技是兩家完全相互獨立的公司，雙方不存在相互持股或管理隸屬關係

。道通科技股價受影響，收跌近２％。（ｊｑ）

