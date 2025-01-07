《中國要聞》浙江提出２０３５年全省域基本實現共同富裕

《經濟通通訊社７日專訊》浙江省政府昨日舉行新聞發布會提出，將以「千萬工程」為牽引

，以城鄉融合高質量發展為根本路徑，推進共同富裕先行示範。目標是到２０２５年要取得明顯

實質性進展，形成一批可複製、可推廣、可持續的新模式新機制；２０２７年實現「六個新」，

即山區海島縣發展邁上新台階、縣城承載能力實現新提升、鄉村發展迸發新活力、城鄉居民收入

實現新增長、基本公共服務一體化取得新進展、共同富裕體制機制改革實現新突破；２０３０年

取得跨越式成效；２０３５年全省域基本實現共同富裕。



在此過程中，浙江將著重推進「３項重大改革」，即推進城鄉融合體制機制改革，讓要素流

動更加順暢；探索收入分配制度改革，讓致富通道更加寬廣；深化基本公共服務一體化改革，讓

民生服務更加優質共享。



例如，圍繞「收入」這一關鍵點，浙江將加快構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套

的制度體系，提高勞動報酬在初次分配中的比重；健全最低工資標準與經濟增長和社會平均工資

增長聯動機制；拓寬城鄉居民財產性收入渠道，探索通過土地、資本等要素使用權、收益權增加

中低收入人口要素收入等。（ｌｃ）

