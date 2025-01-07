【提振Ａ股】四部門發文要求嚴格執行企業會計準則，打擊財務造假

《經濟通通訊社７日專訊》財政部、國務院國資委、國家金融監管總局、中證監近日聯合發

布《關於嚴格執行企業會計準則，切實做好企業２０２４年年報工作的通知》，要求堅決打擊和

遏制財務造假行為，按照新會計法有關要求，督促相關企業嚴格執行企業會計準則，做好

２０２４年年度財務會計報告編制等工作。



《通知》強調，企業應按照國家統一的會計制度編制財務會計報告，向有關各方提供的財務

報告，編制基礎、編制依據、編制原則和方法應當一致，不得提供編制基礎、編制依據、編制原

則和方法不同的財務報告。



需要特別關注長期股權投資，投資性房地產，數據資源，資產減值，收入，債務重組，政府

補助，金融工具，會計政策、會計估計變更和差錯更正，合併財務報表，關聯方及其交易，終止

經營，報表編制等領域的重點。



＊嚴禁通過各種形式掩蓋風險和損失＊



《通知》要求，企業應確保年報數據真實準確，嚴防會計訊息失真。企業應加強業務真實性

和風險充分識別的管理力度，嚴防大股東通過各種形式套取資金；嚴禁通過各種形式掩蓋風險和

損失；嚴禁曲解企業會計準則設計實施複雜交易調節利潤、虛假轉讓資產、規避監管要求；嚴禁

虛列經濟事項套取資金。企業的財務數據應當真實反映企業財務狀況、經營能力，嚴禁財務造假

、粉飾包裝、突擊業績等行為。



《通知》又要求會計師事務所提高審計質量，發揮社會審計鑑證作用。會計師事務所不得以

或有收費方式提供審計服務；進行年報審計時，應警惕企業業務造假觸發財務造假、濫用會計政

策和會計估計造假、利益相關方配合造假等風險，重點關注企業合併財務報表編制等易發生錯報

的領域，重點關注虛假貿易等業務，重點關注虛構收入等問題，及時有效識別企業舞弊和財務造

假行為。（ｌｃ）

