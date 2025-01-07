抖音逾７億成立醫療管理公司掀關注，旗下醫療集團：並非新業務

《經濟通通訊社７日專訊》愛企查數據顯示，由抖音集團（香港）有限公司全資子公司北京

字跳網絡技術有限公司全資控股的「北京寧和康瑞醫療管理有限公司」近日正式成立，註冊資本

高達７﹒３４億元人民幣，引發業界關注，有媒體還指這是「抖音進軍醫療康復業務」、「抖音

成立新醫療公司」等。



對此，《３６氪》引述美中宜和集團相關負責人回應稱，成立該公司是基於美中宜和集團醫

療業務運營的需要，並非新業務。成立於２００６年的北京婦兒高端醫療機構美中宜和於

２０２１年被字節跳動以１００億元人民幣全資收購，目前保持獨立運營。



根據註冊信息，寧和康瑞的經營範圍包括醫院管理、非居住房產租賃和物業管理等多個領域

。不過，根據天眼查數據，寧和康瑞的經營範圍曾經變更，變更前的信息顯示，寧和康瑞經營範

圍中，靠前的項目為「殘疾康復訓練服務（非醫療）」。



據《醫藥經濟報》報道，這並非抖音首次涉足醫療健康領域，從全資收購國內醫學科普知識

平台「百科名醫網」，到隨後推出醫學科普內容平台「小荷醫典」，再到先後投資松果醫療、參

半、好心情、美中宜和、宏達愛瑞等公司，抖音憑借其強大的用戶基礎和數據分析能力，正逐步

深入醫療健康領域，有望為行業發展注入新的活力。（ｓｌ）

