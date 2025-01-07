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AH股新聞

07/01/2025 10:16

《數字人幣》廣州推２﹒０方案：數字人幣將成預付費統一支付方式

　　《經濟通通訊社７日專訊》廣州正式印發《關於進一步推動廣州市數字人民幣工作行動方案
》（簡稱數幣２﹒０方案），方案提出，探索推動將數字人民幣作為全市預付費的統一支付方式
，積極推進數字人民幣在跨境支付等業務中的應用等。
　
　　２０２２年，廣州市獲批成為第三批試點城市。截至目前，廣州市累計開立個人錢包超
１４００萬個，落地支持數字人民幣支付商戶門店超１４０萬個，在食、住、行等２３類重點民
生領域落地特色應用場景。
　
　　數幣２﹒０方案提出，按三個階段分步推進試點工作。一是增量擴面階段（２０２５年６月
）。各運營機構積極對接、爭取上級單位支持，進一步深化數字人民幣民生領域應用現有成果，
優化數字人民幣在食、住、行、遊、購、娛、醫等關鍵民生領域應用的便利性、安全性。
　
　　二是創新場景階段（２０２５年底）。發揮市場化專業化數字科技企業、銀行金融科技子公
司等機構作用，加大運營模式開發、應用場景突破、技術產品研發。
　
　　三是探索突破階段（２０２６年底）。加強試點監測分析和工作總結，探索在尚未落地應用
場景的領域實現突破，爭取至２０２６年底，基本實現數字人民幣應用場景特定區域全覆蓋，形
成較為完善的數字人民幣生態體系。（ｊｑ）

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