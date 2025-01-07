  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2025 13:55

《中國要聞》王健林退股萬達旗下管理諮詢合夥企業

　　《經濟通通訊社７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，１月６日，大連萬達穩泰管理諮詢合夥企業
（有限合夥）發生工商變更，王健林退出合夥人行列，退出前出資比例約７８﹒６％。
　
　　該企業成立於２０１７年５月，法定代表人為張偉，出資額約４４﹒６９億人民幣，經營範
圍為企業管理諮詢、企業總部管理，現由張偉、齊界、張霖、韓旭等共同出資。（ｊｑ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰07/01/2025 14:02  《Ａ股焦點》伊利微跌，集團與海底撈簽協議，就業務融合等合作

下一篇新聞︰07/01/2025 13:50  【大國博弈】何立峰與耶倫視頻通話，同意繼續穩定中美經濟關係

其他AH股新聞
More

07/01/2025 14:18  《經濟時評》花旗料今年中國經濟增速放緩至４﹒２％

07/01/2025 14:03  《Ａ股焦點》雲從科技對被列入軍企名單強烈不滿，股價升逾１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處