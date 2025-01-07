《中國要聞》王健林退股萬達旗下管理諮詢合夥企業

《經濟通通訊社７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，１月６日，大連萬達穩泰管理諮詢合夥企業
（有限合夥）發生工商變更，王健林退出合夥人行列，退出前出資比例約７８﹒６％。
該企業成立於２０１７年５月，法定代表人為張偉，出資額約４４﹒６９億人民幣，經營範
圍為企業管理諮詢、企業總部管理，現由張偉、齊界、張霖、韓旭等共同出資。（ｊｑ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
07/01/2025 13:55
《經濟通通訊社７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，１月６日，大連萬達穩泰管理諮詢合夥企業
（有限合夥）發生工商變更，王健林退出合夥人行列，退出前出資比例約７８﹒６％。
該企業成立於２０１７年５月，法定代表人為張偉，出資額約４４﹒６９億人民幣，經營範
圍為企業管理諮詢、企業總部管理，現由張偉、齊界、張霖、韓旭等共同出資。（ｊｑ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
上一篇新聞︰07/01/2025 14:02 《Ａ股焦點》伊利微跌，集團與海底撈簽協議，就業務融合等合作
下一篇新聞︰07/01/2025 13:50 【大國博弈】何立峰與耶倫視頻通話，同意繼續穩定中美經濟關係
07/01/2025 14:18 《經濟時評》花旗料今年中國經濟增速放緩至４﹒２％
07/01/2025 14:03 《Ａ股焦點》雲從科技對被列入軍企名單強烈不滿，股價升逾１％
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF