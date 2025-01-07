《Ａ股行情》中美摩擦升級，滬綜指低開０﹒１１％

《經濟通通訊社７日專訊》中美摩擦升級，美國國防部最新將騰訊、寧德時代及長鑫存儲等

中國企業列入與中國軍方合作的公司名單。騰訊雖回應稱並不是軍工企業或軍工供應商，但消息

引投資市場嘩然，騰訊美國ＯＴＣ股價應聲大跌。滬深股市今早繼續低開，滬綜指低開

０﹒１１％，報３２０３﹒３１點，深成指低開０﹒２５％，創業板指更低開０﹒９％。



美國新關稅威脅同樣逼近，昨日有美媒報道稱，美國當選總統特朗普的助手正探索適用於每

個國家、但僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，此與特朗普競選時承諾的普遍關稅有明顯出入。不

過，特朗普隨後發文否認有關關稅政策「縮水」的內容，他在另一個場合接受採訪時更再次指摘

中國在經濟上「剝削」美國。



聚焦國內，國家主席習近平昨表示，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜；反腐敗鬥爭必須堅

定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯「顛覆性錯誤」。習近平在講話中明確，

要始終保持反腐敗高壓態勢，「一步不停歇、半步不退讓」。專家分析，此番用語和表態十分堅

定，顯示２０２５年反腐態度比過去強硬。



另外，人行公布今日進行７１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％

。公開市場今日有１５７７億元逆回購到期，即今日淨回籠１５０６億元。（ｒｙ）

