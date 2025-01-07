《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒３％又失三千二，寧德時代挫近３％

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市今日持續弱勢，滬綜指半日收跌０﹒３２％，再失三千

二，報３１９６﹒７８點，深成指無升跌，創業板指則軟０﹒５５％。兩市上午成交６０３９億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量８８８億元或約１３％。



今日市場焦點全在美國防部將騰訊（００７００）等中國科技巨頭列入「與中國軍方合作的

企業名單」。名單新增實體還包括寧德時代（深：３００７５０）、長鑫存儲、中船防務

（滬：６００６８５）、深圳道通智能、中國貨運航空有限公司、中國遠洋海運、中集集團

（深：００００３９）、中國商飛、上海移遠通信（滬：６０３２３６）及國投智能

（深：３００１８８）等等。



創業板權重股－－寧德時代稱「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」，惟股價

仍受影響大跌２﹒８％。《路透》又引述移遠通信發言人表示，該公司「不與任何國家的軍方合

作，並將要求五角大廈重新考慮其指定。」移遠通信早盤更挫近８﹒３％。



至於無人機製造商深圳道通智能曾是道通科技（滬：６８８２０８）的子公司，在道通科技

上市前被分拆。道通科技股價大幅走低５﹒３％，其發聲澄清「此次被美國列入清單的道通智能

航空，與道通科技是兩家完全相互獨立的公司，雙方不存在相互持股或管理隸屬關係。美國國防

部清單對道通科技沒有影響。」另外，中集集團今早亦跌超１％。（ｒｙ）

