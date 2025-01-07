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AH股新聞

07/01/2025 15:07

《Ａ股行情》滬指收升０﹒７％止四連跌，三千二失復得，成交低位

　　《經濟通通訊社７日專訊》滬綜指今日低開反彈，盤中一度失三千二關，午後在半導體股拉
動下逐漸企穩，終於在連挫四個交易日後止跌，滬指全日收升０﹒７％，報３２２９﹒６４點，
三千二失而復得；至於深成指更漲１﹒１４％，創業板收升０﹒７％。惟滬深兩市成交依然低位
，全天錄１﹒０８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１８０億元或１﹒７％。
　
＊芯片股撐市，英偉達上新＊
　
　　半導體芯片股有利好支撐，科技界年度盛事消費電子展（ＣＥＳ）在拉斯維加斯開幕，英偉
達（ＮＶＩＤＩＡ）ＣＥＯ黃仁勳發表主題演講，吸全球投資者關注。英偉達發布全新ＲＴＸ　
５０系列顯示卡，英偉達股價連漲多日、周一（６日）再創新高。滬深芯片股受提振，板塊單日
飆逾４﹒３％，寒武紀（滬：６８８２５６）收升１０﹒６％，瑞芯微（滬：６０３８９３）、
德明利（深：００１３０９）漲停。
　
＊中美貿易戰升級，寧德收挫２﹒８％＊
　
　　美國針對中國科企再出手，美國國防部新增包括騰訊（００７００）、寧德時代
（深：３００７５０）在內的多家公司列入「中國軍事企業」清單。雖然該名單並不涉及禁令，
但等同於向美國實體發出警告，與名單上中企合作存在風險。
　
　　消息引市場震動，名單所列的Ａ股上市公司表現分化，其中寧德時代股價挫逾２﹒８％，公
司聲明其並未從事任何軍事相關活動。移遠通信（滬：６０３２３６）重挫６﹒２％，強調公司
「不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定。」與深圳道通智能關聯的道通
科技（滬：６８８２０８）也跌１﹒７％，中國外運（滬：６０１５９８）跌０﹒７７％，中集
集團（深：００００３９）軟０﹒６６％。
　
　　不過，同入黑名單的中船防務（滬：６００６８５）股價夠穩，今日收升１﹒２％；國投智
能（深：３００１８８）更漲２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７９６﹒１１　＋０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２２９﹒６４　＋０﹒７１　　　　４３６３﹒８８　　
　　上證Ａ股指數　　３３８５﹒０１　＋０﹒７１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９９９８﹒７６　＋１﹒１４　　　　６４０２﹒４９　　
　　深圳創業板指數　２０２８﹒３６　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６２﹒１３　　＋０﹒９０　　　　　１﹒１６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９６﹒９３　＋０﹒６４　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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