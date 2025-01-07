《以舊換新》廣州繼續汽車以舊換新補貼，廣汽埃安稱今年拼產品

《經濟通通訊社７日專訊》廣州市商務局宣布，從２０２５年１月１日起至２０２５年國家

汽車報廢更新和置換更新補貼政策出台前，繼續開展汽車以舊換新活動，消費者報廢本人名下符

合條件舊車並購買符合條件新車，將獲一次性補貼；轉讓本人名下符合條件舊車並購買符合條件

新車，納入２０２５年政策支持範圍，申請條件、補貼標準按２０２５年國家部委和省有關政策

執行，申報平台、申報時間需關注後續通知。



廣汽埃安副總經理肖勇表示，政策加持，車企有底氣向前衝，今年主題不是「捲」而是「拼

」－－拼產品。他表示，埃安ＵＴ會解決１０萬元人民幣純電車的許多痛點，比如沒有高階智駕

。此外，車企也建議廣州盡快明確相關的政策要求，讓消費者獲得更明晰的消費指引。



據了解，全國汽車以舊換新平台將於１月１０日２４時關閉２０２４年汽車報廢更新補貼申

請入口，以及２０２４年汽車報廢更新車主查詢補正入口。國家發改委、財政部、商務部近日分

別明確２０２５年將加力擴圍實施消費品以舊換新政策。



據《財聯社》不完全統計，在２０２５年國家汽車報廢更新和置換更新補貼政策正式出台前

，截至１月６日，已有山西、湖北、海南以及南京、福州、西安市等十多個省市出台地方性「雙

新」補貼接續過渡政策；同時，奇瑞、廣汽傳祺、吉利銀河、理想、蔚來等十多車企、品牌，也

先後官宣各自的「兜底」政策。（ｓｌ）

