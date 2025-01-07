【大國博弈】美國更新中國軍事企業清單，騰訊寧德入列（附名單）

《經濟通通訊社７日專訊》美國國防部更新「中國軍事企業」清單，多家中國民營科技企業

入列，令市場嘩然。當中包括騰訊（００７００）、商湯（０００２０）、長鑫存儲、寧德時代

（深：３００７５０）、中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）、深圳道通智能、中國

貨運航空有限公司、中國遠洋海運、中集集團（０２０３９）（深：００００３９）、中國商飛

、佰才邦技術、原能細胞、上海移遠通信技術（滬：６０３２３６）、國投智能

（深：３００１８８）、中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）等，以及多家已上清單

公司的下屬公司。



「中國軍事企業清單」目前主要是警示作用，但可能為美國政府其他部門的進一步制裁提供

參考。美國國防部根據美國國會《２０２１財年國防授權法案》第１２６０Ｈ條的法定要求，設

立了「中國軍事企業清單」，稱目的是對抗中國的軍民融合戰略，美國國防部每年都會發布該清

單，並不時增刪。



同日，美國國防部將曠視、中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司、中國鐵道

建築集團有限公司、中國建築（滬：６０１６６８）、深圳市科思科技股份有限公司

（深：６８８７８８）等部分公司撤出清單。（ｓｌ）





表列較２０２４年１月新增的「中國軍事企業」實體

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ａｕｔｅｌ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＡＶＩＣ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＡＶＩＣ Ａｉｒｂｏｒｎｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（ｆｏｒｍｅｒｌｙ Ｃｈｉｎａ Ａｖｉｏｎｉｃｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ ）

ＡＶＩＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ﹒

ＡＶＩＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈａｎｇｈｅ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ （Ｇｒｏｕｐ）

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｓｈｅｎｙａｎｇ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

Ｘｉ’ａｎ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（ｄｕｐｌｉｃａｔｅ ｅｎｔｒｙ ｗｉｔｈ ＡＶＩＣ Ｘｉ’ａｎ Ａｉｒｃｒａｆｔ

Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ﹒ ｉｎ Ｌｉｓｔ ２）

Ｂａｉｃｅｌｌｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＢＧＩ Ｇｒｏｕｐ （Ｌｉｓｔ ２ ｏｎｌｙ ｉｎｃｌｕｄｅｓ ＢＧＩ

Ｇｅｎｏｍｉｃｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ ）

Ｆｏｒｅｎｓｉｃ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （ＦＧＩ）

ＭＧＩ Ｔｅｃｈ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ （ＭＧＩ）

ＣｈａｎｇＸｉｎ Ｍｅｍｏｒｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ﹒ （ＣＸＭＴ）

Ａｄｄｓｉｎｏ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ａｉｓｉｎｏ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

Ｃｈｉｎａ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｃａｒｇｏ Ａｉｒｌｉｎｅｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ

ＵＳＡ， Ｉｎｃ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｔｒａｆｆｉｃ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ＵＳＡ， Ｉｎｃ﹒

Ｊｏｈｎ Ｈｏｌｌａｎｄ Ｇｒｏｕｐ Ｐｔｙ Ｌｔｄ﹒

Ｊｏｈｎ Ｈｏｌｌａｎｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ ＣＯＳＣＯ ＳＨＩＰＰＩＮＧ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（ＣＯＳＣＯ ＳＨＩＰＰＩＮＧ）

ＣＯＳＣＯ ＳＨＩＰＰＩＮＧ （Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ） Ｉｎｃ﹒

ＣＯＳＣＯ ＳＨＩＰＰＩＮＧ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

Ｌｔｄ﹒

Ａｎｈｕｉ Ｓｕｎ Ｃｒｅａｔｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｅｎｇ Ｄｕ Ｗｅｓｔｏｎｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＧＬＡＲＵＮ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ ＧＣＩ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｏｐｔｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｅａｓｔ Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｔａｉｊｉ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＣＮＯＯＣ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ （ＣＮＯＯＣ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ﹒ ）

ＣＮＯＯＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（ＣＮＯＯＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ）

Ｈａｒｂｉｎ Ｆｉｒｓｔ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｔｒａｄｉｎｇ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ （ＣＳＴＣ）

Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｔｏｏｌｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｂｌｕｅ Ｓｋｙ Ｔｉｔａｎｉｕｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｘｉ’ａｎ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｔｉａｎｈｕａ Ｄａｔａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ａｍｅｒｉｃａ， Ｉｎｃ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｃｏｍ Ｇｒｏｕｐ （ＢＶＩ） Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｅｎｇｄｕ Ｄａｈｕａ Ｗｉｓｄｏｍ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｒｉｎｅ Ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ

（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ （ＣＩＭＣ）

ＣＮＯＯＣ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｃｏｍ Ｇｒｏｕｐ （ＢＶＩ） Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｔｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ

Ｌｉｍｉｔｅｄ （ＣＯＭＡＣ） ａｎｄ ｒｅｌａｔｅｄ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ：

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ （Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｃｅｎｔｅｒ）

ＣＯＭＡＣ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （ＣＡＣ）

Ｓｈａｎｇｈａｉ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ）

Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ａｍｐｅｒｅｘ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（ＣＡＴＬ）

ＣＳＳＣ Ｏｆｆｓｈｏｒｅ ＆ Ｍａｒｉｎｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

（Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （ＣＯＭＥＣ） ａｎｄ

ｒｅｌａｔｅｄ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ：

Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｗｅｎｃｈｏｎｇ Ｓｈｉｐｙａｒｄ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｈｕａｃｈｅｎｇ （Ｔｉａｎｊｉｎ） Ｓｈｉｐ Ｌｅａｓｉｎｇ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｏｒｉｇｉｎｃｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｑｕｅｃｔｅｌ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

ＳＤＩＣ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ （Ｘｉａｍｅｎ） Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｘｉａｍｅｎ Ｍｅｉｙａ Ｚｈｏｎｇｍｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｂｅｔｔｅｒ Ｗａｙ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Ｃｈｉｎａ ＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ Ｔｏｗｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｎｏｒｔｈ Ｃｈｉｎａ

（Ｂｅｉｊｉｎｇ） Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

ＳｉｌＴｅｃｈ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

ＳＭＩＣ， Ａｍｅｒｉｃａｓ

ＳｅｎｓｅＴｉｍｅ Ｇｒｏｕｐ， Ｉｎｃ﹒

Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｄａｊｉａｎｇ Ｂａｉｗａｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｓｉｎｏｔｒａｎｓ ＆ ＣＳＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列本次被移出「中國軍事企業」清單的實體

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｍｅｇｖｉｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒

（Ｍｅｇｖｉｉ）

Ｃｈｉｎａ Ｍａｒｉｎｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ

Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｃｈｉｎａ Ｍａｒｉｎｅ Ｉｎｆｏ Ｅｌｅｃ）

Ｃｈｉｎａ Ｒａｉｌｗａｙ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

Ｌｉｍｉｔｅｄ （ＣＲＣＣ）

Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ﹒

Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

ＳｈｅｎＺｈｅｎ Ｃｏｎｓｙｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ （Ｃｏｎｓｙｓ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

