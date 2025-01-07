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07/01/2025 16:42

《中國要聞》中國明起對印度氯氰菊酯徵收反傾銷保證金

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部公布原產於印度的進口氯氰菊酯反傾銷調查的初步裁
定。初裁顯示，調查機關初步認定，原產於印度的進口氯氰菊酯存在傾銷，國內氯氰菊酯產業受
到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，因此決定自２０２５年１月８日（明日）
起採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。
　
　　其中，被抽樣的３家公司Ｔａｇｒｏｓ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｄｉａ　Ｐｖｔ　
Ｌｔｄ、Ｇｈａｒｄａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＵＰＬ　Ｌｉｍｉｔｅｄ的保
證金比率分別為５０％、７５﹒７％、１７０％，其他３家配合調查的公司ＭＥＧＨＭＡＮＩ　
ＯＲＧＡＮＩＣＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ、ＢＨＡＲＡＴ　ＲＡＳＡＹＡＮ　ＬＩＭＩＴＥＤ、
ＨＥＲＡＮＢＡ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ均為６２﹒８％，其他印度公司為
１７０％。保證金金額為：（海關審定的完稅價格ｘ保證金徵收比率）ｘ（１＋進口環節增值稅
稅率）。
　
　　氯氰菊酯主要用於生產高效氯氰菊酯、殺蟲劑製劑等，廣泛應用在農業、衛生等領域，用於
棉花、果樹、蔬菜、煙草、玉米、花卉等害蟲防治。
　
　　商務部表示，進口經營者在進口被調查產品時，應依據今次初裁決定所確定的各公司的保證
金比率向中國海關提供相應的保證金。
　
　　２０２４年４月２日，江蘇揚農化工股份有限公司代表中國氯氰菊酯產業，正式向調查機關
提起對原產於印度的進口氯氰菊酯進行反傾銷調查的申請。經審核，商務部公告決定於２０２４
年５月７日對原產於印度的進口氯氰菊酯進行反傾銷立案調查。（ｓｌ）

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