《中國要聞》泰總理：尋獲失聯中國演員王星，會謹慎妥善處理此案

《經濟通通訊社７日專訊》泰國總理府今日發布聲明稱，泰國總理佩通坦當日在記者會表示

，幾日前失聯的中國演員王星已被找到，「泰國警方正等待在泰緬邊境湄索地區接他」。佩通坦

稱，泰國政府須盡力謹慎妥善處理此案，以減少對旅遊業的影響。



王星的女友嘉嘉５日在社交平台上發文求助，稱男友王星３日從上海赴泰國進組拍戲，但在

曼谷落機後隨即被載到泰緬邊境並失聯，懷疑已被帶入緬甸湄索縣。事件迅速引起中泰兩地關注

，馬天宇、龔俊等多位明星，以及知名博主等紛紛轉發消息，擴大影響力；王星家人及女友則向

中國駐清邁總領事館、中國駐曼谷大使館、中國駐緬甸大使館、上海警方、素萬那普國際機場警

署等求助及報案。事件終在今日有重大進展。



王星女友表示，此事側面說明詐騙手段之多、套路之深，早已不局限於高薪求職等常見騙局

，「請大家提高警惕」。



另外，對於王星是被聲稱來自ＧＭＭ Ｇｒａｍｍｙ的「副導演顏十六」誘騙到泰國，

ＧＭＭ方面發布「關於冒充ＧＭＭ格萊美公共有限公司的警告」稱，ＧＭＭ格萊美公共有限公司

、ＧＭＭＴＶ有限公司及關聯公司與中國演員王星一事沒有任何關係，並強調公司的藝人和演員

選拔過程是透明的，嚴格遵守既定程序，不會通過私人渠道聯繫任何個人，也不會要求任何申請

人支付任何費用。



ＧＭＭ是擁有泰國６０％以上市場的國際性唱片公司，旗下擁有電視製作公司。（ｓｌ）

