《中國要聞》副外長鄧勵免職，抵巴黎接任駐法國兼駐摩納哥大使

《經濟通通訊社７日專訊》人社部今日宣布，國務院任免國家工作人員。其中，免去鄧勵的

外交部副部長職務。



同日，中國駐法國大使館發文指，中國新任駐法國兼駐摩納哥大使鄧勵和夫人張華昨（６日

）抵達法國巴黎，法國外交部禮賓司官員和中國駐法國使館主要外交官到機場迎接。因言論強硬

而被稱為「戰狼外交官」的原中國駐法國大使盧沙野已於去年１２月卸任回國。



公開資料顯示，５９歲的鄧勵是福建泉州人，大學畢業，長期從事中國對西亞北非、歐洲地

區外交工作，曾任外交部歐洲司副司長、駐法國大使館公使、外交部西亞北非司司長、駐土耳其

大使。２０２０年８月，鄧勵結束中國駐土耳其大使工作後回國，出任外交部分管西亞北非、非

洲地區、涉外安全事務以及檔案工作的部長助理；２０２１年１０月出任外交部副部長，分管西

亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作，直至此番履新。



今次國務院任免還包括：任命關志鷗兼任國家自然資源總督察；任命束為為國家市場監督管

理總局副局長。免去王廣華的國家自然資源總督察職務；免去蒲淳的國家市場監督管理總局副局

長、國家認證認可監督管理委員會主任職務；免去關志鷗的國家林業和草原局（國家公園管理局

）局長職務。（ｓｌ）

