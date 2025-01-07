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AH股新聞

07/01/2025 15:26

《中國要聞》副外長鄧勵免職，抵巴黎接任駐法國兼駐摩納哥大使

　　《經濟通通訊社７日專訊》人社部今日宣布，國務院任免國家工作人員。其中，免去鄧勵的
外交部副部長職務。
　
　　同日，中國駐法國大使館發文指，中國新任駐法國兼駐摩納哥大使鄧勵和夫人張華昨（６日
）抵達法國巴黎，法國外交部禮賓司官員和中國駐法國使館主要外交官到機場迎接。因言論強硬
而被稱為「戰狼外交官」的原中國駐法國大使盧沙野已於去年１２月卸任回國。
　
　　公開資料顯示，５９歲的鄧勵是福建泉州人，大學畢業，長期從事中國對西亞北非、歐洲地
區外交工作，曾任外交部歐洲司副司長、駐法國大使館公使、外交部西亞北非司司長、駐土耳其
大使。２０２０年８月，鄧勵結束中國駐土耳其大使工作後回國，出任外交部分管西亞北非、非
洲地區、涉外安全事務以及檔案工作的部長助理；２０２１年１０月出任外交部副部長，分管西
亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作，直至此番履新。
　
　　今次國務院任免還包括：任命關志鷗兼任國家自然資源總督察；任命束為為國家市場監督管
理總局副局長。免去王廣華的國家自然資源總督察職務；免去蒲淳的國家市場監督管理總局副局
長、國家認證認可監督管理委員會主任職務；免去關志鷗的國家林業和草原局（國家公園管理局
）局長職務。（ｓｌ）

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