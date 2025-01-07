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07/01/2025 14:02

《Ａ股焦點》伊利微跌，集團與海底撈簽協議，就業務融合等合作

　　《經濟通通訊社７日專訊》伊利集團和海底撈集團６日在伊利上海創新中心正式簽署戰略合
作協議，雙方將建立多層次、全方位的溝通機制，充分發揮雙方的資源優勢，就品牌推廣、市場
開發、業務融合、品牌共建、組織建設、研發創新等領域展開深入合作。
　
　　雙方表示，將通過深度合作，開發更多符合市場需求的餐飲產品和服務，進一步拓展業務範
圍，並推動乳製品在餐飲行業中的創新應用。
　
　　伊利股份（滬：６００８８７）午後微跌０﹒２％。（ｓｌ）

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