《Ａ股焦點》伊利微跌，集團與海底撈簽協議，就業務融合等合作

《經濟通通訊社７日專訊》伊利集團和海底撈集團６日在伊利上海創新中心正式簽署戰略合

作協議，雙方將建立多層次、全方位的溝通機制，充分發揮雙方的資源優勢，就品牌推廣、市場

開發、業務融合、品牌共建、組織建設、研發創新等領域展開深入合作。



雙方表示，將通過深度合作，開發更多符合市場需求的餐飲產品和服務，進一步拓展業務範

圍，並推動乳製品在餐飲行業中的創新應用。



伊利股份（滬：６００８８７）午後微跌０﹒２％。（ｓｌ）

