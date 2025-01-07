《神州民企》君實生物（１８７７）產品拓益醫黑色素瘤轉常規批准

《經濟通通訊社７日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，商品名拓

益的特瑞普利單抗二線及以上治療黑色素瘤獲得國家藥品監督管理局常規批准。



該集團指，拓益獲批用於既往接受全身系統治療失敗的不可切除或轉移性黑色素瘤的治療的

適應症獲得國家藥監局同意，由附條件批准轉為常規批准。此次獲得常規批准，意味著特瑞普利

單抗按監管部門要求完成必要的驗證性臨床試驗，並證明其在目標人群中的有效性和安全性。

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