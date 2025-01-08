《興觀點－陳亞雷》復蘇訊號初現，地緣風險漸濃

《興觀點》隨著中央經濟會議持續釋放重振經濟的訊號以及美聯儲如期降息，大陸香港兩地

股市在２０２４年最後一個月的交易中窄幅震盪，小幅收高，分別上漲０﹒５％（滬深３００）

及３﹒３％（恒生指數）。



進入新的一年，中國資本市場有喜有憂。喜的是內地經濟在一系列的刺激政策下，四季度數

據逐漸好轉。國家統計局數據顯示，剔除「雙十一」購物節預售時間影響，內地社會消費品零售

總額在１０月及１１月合計同比２０２３年上漲３﹒９％，增速高於２０２４年大多數其他月份

。尤其家電品類，在中央家電補貼政策的助推下，同期更是實現了雙位數的銷售額同比增長。一

線城市房地產市場交易也逐漸升溫，根據各地住建委及行業協會數據顯示，北上廣深去年１２月

二手住房成交量紛紛創下年內甚至近四年新高。憂的是隨著美國候任總統特朗普就職日期臨近，

新一屆美國政府的政策取向逐步明朗，地緣政治及中美貿易方面的風險以及對中國經濟的影響紛

紛落實。例如周一（６日）美國國防部就將包括騰訊（００７００）及寧德時代

（深：３００７５０）在內的一批中國科技公司列入與中國軍隊合作名單，導致市場震盪。



在此環境下，我們維持之前的觀點，即１月份陸港股市仍然會在內地經濟恢復以及地緣政治

風險升溫的博弈局面下維持震盪盤面，且振幅或比１２月有所擴大。除了美國新一屆政府的政策

風險外，市場對美聯儲２０２５年降息預期的降溫（從預期今年降息四次下調為降息兩次，且一

季度維持利率不變可能性增大）也會對資本市場造成一定的負面壓力。而從選股方面，我們認為

內需為主的消費股會持續受益於國家的消費刺激政策。除了預計家電補貼將會在２０２５年延續

及擴大覆蓋範圍之外，借鑒之前的經驗，我們認為中央對餐飲、酒店、旅遊等行業出台相應政策

的可能性較大。內需消費對地緣政治的風險敞口也相對較少。而券商、科技、以及出口業務為主

的板塊可能壓力較大，主要受到美聯儲降息步驟放緩，陸港股市交易量回落，以及中美地緣政治

風險的影響。



不知不覺，從去年４月份開始撰寫此專欄文章以來，已經過去了九個月時間。在這九個月當

中，全球資本市場重大事件頻出，內地經濟更是經歷了後疫情時代增速放緩、築底、以及去年

９﹒２４中央政府出招之後的罕見行情。中國的資本市場一路走來雖然並不平坦，但筆者相信最

艱難的時刻已過，對２０２５年充滿信心。筆者在此感謝各位讀者的一路陪伴！華興資本也祝願

各位讀者新年快樂！《華興證券香港有限公司董事總經理，亞洲研究部主管 陳亞雷》



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