【新股上市】邁威生物申請港上市去年首十月虧損８﹒６億人幣

《經濟通通訊社７日專訊》上海上市Ａ股公司邁威生物（滬：６８８０６２）向港交所遞表

申請港上市，中信証券和海通國際任聯席保薦人。



招股資料顯示，邁威生物Ａ股自２０２２年１月起在上海科創板上市，其成立於２０１７年

，是一家主要專注於自主開發腫瘤和年齡相關疾病藥物並處於商業化階段的製藥公司，該等疾病

構成重大健康風險並在全球擁有未被滿足的臨床需求。公司擁有超過１０個藥物資產且覆蓋不同

品種，專注於腫瘤和年齡相關疾病，如免疫、眼科、骨科等領域。



公司核心產品為９ＭＷ２８２１，是一種靶向Ｎｅｃｔｉｎ－４的抗體偶聯藥物ＡＤＣ。根

據弗若斯特沙利文的資料，就臨床開發階段而言，９ＭＷ２８２１是中國開發用於治療尿路上皮

癌的所有靶向Ｎｅｃｔｉｎ－４ ＡＤＣ中進展最快的，在全球僅次於Ｐａｄｃｅｖ（唯一經

ＦＤＡ批准的靶向Ｎｅｃｔｉｎ－４ ＡＤＣ），且其是全球首個也是唯一一個進入宮頸癌關鍵

ＩＩＩ期試驗的靶向Ｎｅｃｔｉｎ－４ ＡＤＣ。公司現正在進行９ＭＷ２８２１的多項治療涉

及尿路上皮癌、療宮頸癌、三陰性乳腺癌的臨床試驗。目前公司已在全球範圍內獲得１２４項專

利並提交２３９份專利申請，包括與核心產品有關的２２項專利及２０份專利申請。



截至去年頭十個月，邁威生物錄得股東應佔虧損擴大至約８﹒６４億元（人民幣．下同），

２０２３年同期則錄得虧損約７﹒２５億元；２０２３年全年則錄得約１０﹒５９億元虧損。主

要由於研發活動，包括臨床前研究及臨床試驗所產生的成本及開支所致。是次赴港上市集資將用

於核心產品９ＭＷ２８２１針對多種適用症不同階段的臨床開發試驗；針對具有大量臨床需求的

腫瘤及年齡相關疾病 的其他管線產品的研發，及商業化目的等。（ｅｈ）

