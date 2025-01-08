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AH股新聞

08/01/2025 12:02

《駐京專電》商務部：盡快出台汽車、手機等五領域以舊換新細則

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》商務部市場運行和消費促進司司長李剛在國
新辦政策吹風會上表示，２０２５年加力擴圍實施「兩新」政策的通知已經印發，商務部將重點
抓好消費品以舊換新政策落地見效。出台細化措施，確保政策可操作、可實施。將會同有關部門
盡快出台汽車、家電、家裝廚衛、電動自行車、手機等數碼產品五個領域的實施細則，明確具體
補貼標準、操作流程；同時充分考慮與２０２４年政策的銜接，確保平穩有序過渡。
　
　　此外，完善工作機制，推動政策更便民、更高效。在總結２０２４年以舊換新工作經驗的基
礎上，進一步優化補貼申請審核和資金撥付流程，完善相關信息平台功能，提升數據核查比對效
率，讓補貼資金更快、更便捷直達消費者。加強宣傳解讀，提高政策知曉度、覆蓋面。
　
＊去年汽車報廢更新超過２９０萬輛，置換更新超過３７０萬輛＊
　
　　他指出，去年全年汽車報廢更新超過２９０萬輛，置換更新超過３７０萬輛，帶動汽車銷售
額９２００多億元，超過３６００萬名消費者購買了八大類家電產品５６００多萬台，帶動銷售
額２４００億元。家裝廚衛「煥新」帶動銷售相關產品近６０００萬件，銷售額約１２００億元
，電動自行車以舊換新超過１３８萬輛，帶動新車銷售超過３７億元。
　
　　２０２４年１－１１月，乘用車零售量達到２０２５﹒７萬輛，同比增長４﹒７％；限額以
上單位家用電器和音像器材類商品零售額９１８９億元，同比增長９﹒６％，已經超過了
２０２３年的全年水平。

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