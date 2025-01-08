《駐京專電》中央發布深化養老服務改革發展意見，發展養老金融

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中共中央、國務院發布《關於深化養老服務

改革發展的意見》，提出完善財政支持相關政策，中央預算內投資積極支持養老服務體系建設。

大力發展養老金融，積極滿足養老服務機構信貸融資需求。



《意見》明確，到２０２９年，養老服務網絡基本建成，服務能力和水平顯著增強，擴容提

質增效取得明顯進展，基本養老服務供給不斷優化；到２０３５年，養老服務網絡更加健全，服

務供給與需求更加協調適配，全體老年人享有基本養老服務，適合我國國情的養老服務體系成熟

定型。



＊加大政府性融資擔保機構對養老服務小微企業貸款支持＊



大力發展養老金融。通過地方政府專項債券等資金渠道，支持符合條件的養老服務基礎設施

建設，積極滿足養老服務機構信貸融資需求。加大政府性融資擔保、再擔保機構對養老服務小微

企業貸款擔保支持力度。支持符合條件的養老項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金。拓展

養老服務信託業務，推廣包含長期護理責任、健康管理的商業健康保險產品。



加快養老科技和信息化發展應用。研究設立養老服務相關國家科技重大項目，重點推動人形

機器人、腦機接口、人工智能等技術產品研發應用。深化全國智慧健康養老應用示範，推廣智能

化家居和智慧健康產品，探索開展居家養老安全風險預警和防範服務。完善全國統一的養老服務

信息平台，促進養老服務供需對接。統籌開展全國人口普查、抽樣調查等工作，形成統一的老年

人和養老服務數據庫，加強與國家人口基礎信息庫等的銜接。

