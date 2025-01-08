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AH股新聞

08/01/2025 11:16

《駐京專電》商務部：支持符合條件的不同品牌企業參加手機補貼

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》商務部市場運行和消費促進司司長李剛在國
新辦政策吹風會表示，實施手機等產品購新補貼，有利於拉動消費、擴大國內需求。在政策實施
中，堅持便民、公平、安全原則。商務部將會同有關部門加緊出台實施方案，堅持全國一盤棋，
統一標準、統一行動，按照能早則早原則，指導地方加快工作進度，讓中央政策紅利盡快惠及廣
大消費者。
　
　　一是優化補貼流程。將以操作簡便、好用快捷為目標，合理優化補貼申請流程，在確保資金
安全的前提下，盡可能減少消費者的操作環節，同時豐富支付渠道，更好滿足消費者多樣化、便
利化的支付需求，提升群眾的消費體驗。
　
　　二是堅持公平公正。支持符合條件的不同品牌、不同型號產品參加補貼。不論是內資、外資
企業，還是國有、民營企業，不論是大型企業還是中小企業，不論是線上平台企業還是線下實體
企業，都能夠公開、平等地參與補貼政策。各地將合理確定並及時更新參與的主體名單，對於嚴
重失信及出現嚴重違法違規情形的列入負面清單，不得參與補貼。
　
　　三是加強資金管理。手機等商品體積小、單價高、流通性強，補貼資金的風險防控難度較大
，將加強數據賦能，對消費者的有關信息和交易的真實性、唯一性進行核驗，依法嚴厲打擊一機
多賣、虛假交易等騙補套補行為。

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