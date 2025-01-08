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AH股新聞

08/01/2025 11:16

《駐京專電》財政部：中央已預下達今年消費品以舊換新８１０億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》財政部經濟建設司司長符金陵在國新辦政策
吹風會表示，２０２５年將進一步優化資金分配。對消費品以舊換新資金，財政部將會同國家發
展改革委，在此前相關分配因素基礎上，按照「激勵相容」原則，根據２０２４年消費品以舊換
新政策及資金執行情況，向工作成效較好的地區傾斜。近日，中央財政已預下達２０２５年消費
品以舊換新資金８１０億元（人民幣．下同），支持各地做好政策持續實施的銜接工作。
　
　　截至２０２４年底，按已審核通過金額計算，中央財政安排的１５００億元消費品以舊換新
資金已基本使用完畢，部分地方在提前用完中央資金額度後還主動發力，增加安排地方資金，保
障支持政策不斷檔；另外，１５００億元大規模設備更新資金按項目法分配，財政部已經將資金
全部下達地方，並明確到具體項目。目前，財政部和相關部門正在抓緊梳理２０２４年「兩新」
政策執行和資金使用的總體情況，並做好資金清算的前期工作。
　
＊新能源公交車補貼由６萬元提高到８萬元＊
　
　　此外，對資金需求量大、社會關注度高的部分領域，進一步擴大實施範圍、提高補助標準。
比如，將設備更新項目支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域；將家電以舊換新
補貼的產品由８類擴大到１２類；實施手機等數碼產品購新補貼；適當提高了新能源城市公交車
及動力電池更新補助的標準，平均每輛車補貼額由６萬元提高到８萬元。
　
　　對符合條件經營主體的設備更新相關貸款本金，在中央財政貼息１﹒５個百分點的基礎上，
安排超長期特別國債資金進行額外貼息，進一步降低經營主體設備更新的融資成本。允許各地探
索補貼政策與金融支持聯動，有效放大消費品以舊換新政策效應，推動更多高質量的耐用消費品
進入居民生活。

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